Milan bat Lecce sans convaincre

Lecce 0-2 Milan

Buts : Loftus-Cheek (66e) et Pulisic (86e)

Rien de mieux que Lecce pour se (re)lancer.

Et il suffit d’observer le deuxième but de la soirée, marqué par Milan, pour s’en assurer : profitant d’un long dégagement de Mike Maignan et de l’incroyable apathie défensive adverse, Christian Pulisic a breaké pour assurer la victoire des visiteurs à l’occasion de la deuxième journée de Serie A. Défaits dès l’ouverture du championnat, les hommes de Massimiliano Allegri remportent donc leur première victoire de la saison. Mais il a fallu attendre la seconde période pour que ce succès se dessine, Ruben Loftus-Cheek n’ouvrant le score de la tête qu’après l’heure de jeu à la suite d’un coup franc déposé de Luka Modrić.

Avant la pause, les 22 acteurs ont proposé un spectacle bien tristounet. Avec, au total, une seule frappe cadrée (coup de casque dangereux de Loftus-Cheek, déjà) et un but logiquement refusé à Matteo Gabbia ou des situations marquées par la grande maladresse des deux camps. La deuxième mi-temps a vu davantage d’occasions (Pervis Estupinan, Santiago Giménez, Yunus Musah, Nikola Stulic, Samuele Ricci…), sans toutefois convaincre qui que ce soit. Si ce n’est l’entraîneur des vainqueurs, qui saura trouver des motifs de satisfaction.

Vivement l’arrivée de Christopher Nkunku…

