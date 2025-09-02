S’abonner au mag
  • France
  • Le Havre AC

Le Havre a vendu un joueur !

JD
Le Havre a vendu un joueur !

Dans le vert sur le fil !

Comme le rapporte L’Équipe ce mardi soir, Le Havre, seul club européen à n’avoir encaissé ni dépensé un seul euro lors de ce mercato, a finalement enregistré une vente : celle du défenseur sénégalais Aliou Thiaré (21 ans), pour un million d’euros. Pas mal !

Destination à risque

« Après une première saison passée avec l’équipe réserve en National 3, puis une saison en prêt à Nancy la saison dernière en National, club avec lequel il avait d’ailleurs remporté le championnat, le jeune Hacman âgé de 21 ans rejoint les rangs du Dynamo Kiev », écrit le club doyen dans un communiqué.

Direction l’Ukraine donc, où Thiaré, qui n’entre pas dans les plans de Didier Digard, signe pour 4 ans chez l’actuel leader du championnat ukrainien, en pleine forme, comme en témoignent ses 12 points pris sur 12 possibles depuis le début de la saison. Car oui, malgré la guerre qui ravage le pays, le foot, lui, est toujours bien vivant.

Malgré tout, ça n’aurait pas été moins risqué de rester à Nancy ?

Le match Strasbourg-Le Havre reporté

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le mercato va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
95
25

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine