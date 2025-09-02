Le Havre a vendu un joueur !

Dans le vert sur le fil !

Comme le rapporte L’Équipe ce mardi soir, Le Havre, seul club européen à n’avoir encaissé ni dépensé un seul euro lors de ce mercato, a finalement enregistré une vente : celle du défenseur sénégalais Aliou Thiaré (21 ans), pour un million d’euros. Pas mal !

Destination à risque

« Après une première saison passée avec l’équipe réserve en National 3, puis une saison en prêt à Nancy la saison dernière en National, club avec lequel il avait d’ailleurs remporté le championnat, le jeune Hacman âgé de 21 ans rejoint les rangs du Dynamo Kiev », écrit le club doyen dans un communiqué.

Direction l’Ukraine donc, où Thiaré, qui n’entre pas dans les plans de Didier Digard, signe pour 4 ans chez l’actuel leader du championnat ukrainien, en pleine forme, comme en témoignent ses 12 points pris sur 12 possibles depuis le début de la saison. Car oui, malgré la guerre qui ravage le pays, le foot, lui, est toujours bien vivant.

Malgré tout, ça n’aurait pas été moins risqué de rester à Nancy ?

