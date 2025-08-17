S’abonner au mag

Didier Digard a « besoin » de renforts offensifs

Le mercato n’est pas terminé, même (et surtout ?) pour les clubs qui ont le moins d’argent.

Plus petit budget parmi les membres de Ligue 1 (avec 25 millions d’euros, et à égalité avec Angers), Le Havre n’a pas encore déboursé un centime d’euro en transferts malgré neuf nouveaux joueurs (tous arrivés gratuitement). Cependant, Didier Digard considère qu’il va falloir des renforts pour obtenir le même objectif que la saison passée : le maintien dans l’élite.

« Ce n’est pas un sujet tabou et c’est aussi une volonté du club, on en parle ouvertement. On a envie de le faire, on a l’espoir de le faire et on a également besoin de le faire, a ainsi relaté l’entraîneur du Hac à propos de possibles recrutements dans le domaine offensif, en conférence de presse après la défaite contre Monaco. Après, est-ce qu’on va réussir à concrétiser financièrement ? »

Pas de prémonition du coach, cette fois ?

Monaco assure tranquillement contre Le Havre

