La prémonition de Didier Digard sur le maintien du Havre

Avoir la vision.

Didier Digard avait tout prévu. Au stade de La Meinau à Strasbourg, lors de l’ultime journée du championnat, ses hommes ont arraché le maintien, à la dernière seconde, grâce à une panenka d’Abdoulaye Touré. Un geste osé, mais son coach l’affirme, « s’il avait raté son penalty, on aurait bataillé en barrages et on aurait obtenu le maintien. Ce geste, c’est ce qu’il fallait faire à ce moment du match, car c’est certain que le gardien va plonger. J’avais une immense confiance en lui. »

La panenka du maintien signée Abdoulaye Touré ! 🫡🇲🇱 👏 @HAC_Foot pic.twitter.com/bzChWkQs06 — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) May 17, 2025

Dans un entretien donné à L’Équipe, l’ancien coach de l’OGC Nice assure qu’il avait de toute façon tout prévu : « Mais je n’ai jamais senti de doutes, c’est d’ailleurs assez inexplicable comme sentiment. Cela ne pouvait finir que comme ça, je l’avais dit dans la semaine, je l’ai répété à la mi-temps : “On se sauvera à la dernière minute du dernier match.” »

La suite devrait s’écrire avec Digard

Et l’avenir, alors ? « La question de mon avenir ne se pose pas, car j’ai encore un an de contrat. Je suis bien au Havre, mais, économiquement, le club souffre. Il n’y a aucune volonté d’un côté comme de l’autre de mettre fin à l’aventure », explique le technicien.

« Tout le monde a regardé dans la même direction à partir de janvier, continue-t-il. On y a tellement cru. Les joueurs ont fini par s’en persuader également, on a ancré cela dans leurs têtes. Humainement, on est le club le plus soudé de Ligue 1. Je ne peux même pas compter le nombre d’heures passées avec le président Roussier, avec Mathieu pour trouver des solutions et faire avancer les choses. »

Chapeau !