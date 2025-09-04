Paquetá et West Ham envisagent une action de justice contre la FA

C’est ce qu’on appelle aller chercher ses gains.

Selon le Times, West Ham et Lucas Paquetá envisagent de traîner la Fédération anglaise en justice après le blanchiment du milieu brésilien il y a quelques semaines. L’objectif est de récupérer plusieurs dizaines de millions d’euros, à la suite de l’échec de son transfert vers Manchester City en 2023.

L’affaire qui laisse des cicatrices

Petit rappel des faits : à l’été 2023, tout semblait calé pour que Paquetá monte dans le navire bleu ciel de Guardiola et apprenne à jouer faux latéral droit intérieur. Mais la révélation d’une enquête pour paris sportifs annule son transfert et aurait pu lui coûter sa carrière et un bannissement à vie s’il était rendu coupable. Résultat : réputation entachée, pertes financières et sportives pour West Ham, et opportunités manquées. En effet, David Moyes affirme, lors d’un témoignage pour l’audience de son joueur, que ce micmac a aussi coûté aux Hammers la signature d’un certain… Cole Palmer. Oui, le même Cole Palmer qui, quelques mois plus tard, a rejoint Chelsea et a traumatisé la Premier League…

Et ça, pas grand monde n’aurait parié dessus.

Erling Haaland dévore West Ham