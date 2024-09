Erling Haaland dévore West Ham

West Ham 1-3 Manchester City

Buts : R. Dias (19e C.S.C.) pour les Hammers // Haaland (11e, 29e, 84e) pour les Citizens

On ne l’arrête plus.

Après son but contre Chelsea et son triplé face à Ipswich, Erling Haaland a planté trois nouveaux pions sur la pelouse de West Ham ce samedi (1-3). Pressé, le Norvégien a sanctionné une perte de balle adverse en trompant Alphonse Areola du plat du pied (0-1, 10e). Le poteau a privé Kevin De Bruyne du but du break (17e), et West Ham a saisi sa chance dans la foulée avec le centre de Jarrod Bowen, qui a poussé Rúben Dias au CSC (1-1, 19e). Un répit de courte durée puisque dix minutes plus tard, qui vous savez a redonné l’avantage à Manchester City, d’un pétard sous la barre (1-2, 29e).

HAALAND ENCORE LUI ! 🤖 Le Norvégien redonne l'avantage à Man City d'une super frappe sous la barre ! 💥#WHUMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/wgfFRh6J25 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 31, 2024

Les Hammers se sont rebiffés en deuxième période, et Mohammed Kudus a fracassé le montant (52e). Une autre opportunité s’est présentée à Tomáš Souček, qui a trop croisé son tir (79e). Dommage car Haaland, lui, ne pardonne rien : servi sur un plateau par Matheus Nunes, le meilleur 9 du monde s’est échappé en profondeur et a crucifié le vétéran Łukasz Fabiański, qui était entré à la mi-temps à la place d’Areola, blessé (1-3, 84e). Le Polonais l’a privé du quadruplé (90e+5), mais qu’importe : le champion s’installe en tête du classement avant d’attaquer les choses sérieuses en septembre, où il se frottera à l’Inter et à Arsenal.

2 TRIPLÉS EN 3 MATCHS POUR ERLING HAALAND ! 🤯 Ultra efficace, le Norvégien conforte l'avantage de City face à West Ham, et inscrit son 7ème but cette saison ! 💥#WHUMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/ZcCXRFYX2z — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 31, 2024

Le Cyborg s’en lèche déjà les circuits.

