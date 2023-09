Manchester City renverse West Ham

West Ham 1-3 Manchester City

Buts : Ward-Prowse (36e) pour les Hammers // Doku (46e), Silva (76e) et Haaland (86e) pour les Citizens

Le premier coup de Doku.

Mené au score et longtemps frustré, Manchester City a fini par retourner la situation face à West Ham ce samedi au Stade olympique de Londres (1-3). Malgré l’entrée en lice des Citizens en Ligue des champions dans trois jours, il n’est pas question pour Pep Guardiola de faire tourner son effectif. L’artillerie lourde est donc envoyée, domine outrageusement les débats, mais bute souvent sur un Alphonse Areola des grands jours, notamment décisif sur une triple intervention (7e), et bien aidé par un sauvetage in extremis de Tomáš Souček sur sa ligne. En face, les Hammers ne se résignent pas, et ils vont même débloquer la situation en premier lorsque Vladimír Coufal sert James Ward-Prowse sur un centre, qui bat Ederson de la tête (1-0, 36e).

On peut imaginer que ça a tremblé dans le vestiaire de City à la pause, puisque les gars de Guardiola reviennent fort : sur une sublime action collective, Jérémy Doku est trouvé en bout de chaîne, rentre sur son pied droit, enroule, et trompe cette fois Areola (1-1, 46e) pour son premier pion en Angleterre. Suffisant pour les champions en titre ? Certainement pas. Parfois bousculés, les Citizens ne craquent pas, et sur un petit piqué à l’entrée de la surface adverse, Julián Álvarez met sur orbite Bernardo Silva, qui lobe le portier des Hammers d’un lob subtil (1-2, 76e). Et cette fois, c’est bon ? Toujours pas. Frustré toute l’après-midi par Areola, Haaland remporte finalement un duel d’une frappe surpuissante et scelle le succès des siens (1-3, 86e).

Cinq victoires en cinq matchs de championnat pour City, l’Étoile rouge de Belgrade a de quoi trembler.

West Ham (4-1-4-1) : Areola – Coufal (Kehrer, 87e), Zouma, Aguerd, Emerson – Álvarez (Benrahma, 68e) – Bowen, Souček (Ings, 87e), Ward-Prowse, Paquetá – Antonio (Kudus, 67e). Entraîneur : David Moyes.

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson – Walker, Akanji, Dias, Gvardiol (Aké, 90e+5)- Rodri, Silva (Bobb, 90e+5) – Foden (Nunes, 67e), Álvarez, Doku (Gomez, 90e) – Haaland (Lewis, 90e+4). Entraîneur : Pep Guardiola.

Le transfert de Paquetá vers Manchester City en suspens à cause de paris sportifs ?