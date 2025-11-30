29 personnalités appellent à la libération de Christophes Gleizes

Les voix continuent de s’élever en soutien à Christophe Gleizes.

Dans une vidéo publiée par Reporters sans frontières, 29 personnalités des médias, du monde du sport (Raí, Boris Diaw, Sofiane Guitoune, Éric Rabesandratana, Claude Le Roy, Vikash Dhorasoo) ou de la culture (Benjamin Biolay, Enki Bilal) appellent, face caméra, à la libération du journaliste Christophe Gleizes, collaborateur de So Foot et de Society injustement emprisonné en Algérie pour « apologie du terrorisme ». Condamné le 29 juin à sept ans de prison, Christophe comparaîtra en appel mercredi à Tizi-Ouzou, en Kabylie.

Près de 23 000 personnes ont signé la pétition pour sa libération.

