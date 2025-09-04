S’abonner au mag
  • International
  • Équipe de France

Une performance digne de la cérémonie d’ouverture des JO pour le bizutage de Hugo Ekitike

KM
Une performance digne de la cérémonie d’ouverture des JO pour le bizutage de Hugo Ekitike

Y a pas moyen, Hugo !

Dans le cadre de leurs premières convocations avec l’équipe de France pour les deux prochaines rencontres de qualifications à la prochaine Coupe du monde, Hugo Ekitike et Maghnès Akliouche ont passé la fameuse épreuve du bizutage ce mercredi soir. Bouteille en main en guise de micro, l’attaquant de Liverpool a choisi de chanter le classique Djadja d’Aya Nakamura. Accompagné des meilleurs backeurs de l’équipe, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram. Ajoutez-y la fanfare de la Garde républicaine, et on se croirait revenu sur le pont des Arts à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris.

Suite des festivités

Dans la foulée, Akliouche a lui chanté Problèmes d’adultes de Sexion d’Assaut, un titre sorti en 2012. Oui, le Monégasque se la joue old school. Une bonne ambiance chez nos Bleus et des tubes chantonnés : de quoi offrir deux beaux cadeaux à Bradley Barcola, qui fêtait ses 23 ans.

Le troisième cadeau, c’est pour demain soir ?

Deschamps, la dernière rentrée

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le mercato va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 22h
95
46

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine