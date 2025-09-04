Une performance digne de la cérémonie d’ouverture des JO pour le bizutage de Hugo Ekitike

Y a pas moyen, Hugo !

Dans le cadre de leurs premières convocations avec l’équipe de France pour les deux prochaines rencontres de qualifications à la prochaine Coupe du monde, Hugo Ekitike et Maghnès Akliouche ont passé la fameuse épreuve du bizutage ce mercredi soir. Bouteille en main en guise de micro, l’attaquant de Liverpool a choisi de chanter le classique Djadja d’Aya Nakamura. Accompagné des meilleurs backeurs de l’équipe, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram. Ajoutez-y la fanfare de la Garde républicaine, et on se croirait revenu sur le pont des Arts à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris.

Ekitike et Akliouche ont poussé la chansonnette pour leur “bizutage” et Barcola a fait un joli discours pour son anniversaire ! 😅🎤#FiersdetreBleus pic.twitter.com/yxUYcZCsBb — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 3, 2025

Dans la foulée, Akliouche a lui chanté Problèmes d’adultes de Sexion d’Assaut, un titre sorti en 2012. Oui, le Monégasque se la joue old school. Une bonne ambiance chez nos Bleus et des tubes chantonnés : de quoi offrir deux beaux cadeaux à Bradley Barcola, qui fêtait ses 23 ans.

