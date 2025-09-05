Eric Dier compare Monaco au Sporting de Cristiano Ronaldo

Une comparaison venue Dier.

Absent de la liste de l’Angleterre concoctée par Thomas Tuchel, le nouveau défenseur de l’AS Monaco Eric Dier a reçu le Telegraph sur le Rocher. En plus d’évoquer sa déception de ne plus être appelé chez les Three Lions, l’Anglais, arrivé cet été à l’ASM après une saison et demie au Bayern Munich, a discuté de ses débuts avec le club de la Principauté.

Après ses trois premières titularisations en Ligue 1, l’Anglais de 31 ans retrouvera mi-septembre la Ligue des champions, une compétition qu’il ne pensait plus rejouer après son passage dans le loft de Tottenham : « J’ai hâte de jouer la Ligue des champions avec Monaco. Pendant ces six mois hors de l’équipe des Spurs, je ne savais pas si j’allais à nouveau disputer la C1, puis je l’ai retrouvé les demi-finales avec le Bayern. Maintenant que je la rejoue, je ne tiens vraiment pas cela pour acquis. »

Dans la suite de l’entretien, Eric Dier s’est permis une comparaison osée entre l’AS Monaco de 2025 et le Sporting dont il est sorti du centre de formation plusieurs années après Luís Figo, Nani et Cristiano Ronaldo : « Monaco me rappelle beaucoup le Sporting, tous du même âge, en train de se former. C’est le plus grand nombre de jeunes talents que j’aie jamais vus réunis. C’est agréable de pouvoir transmettre son expérience pour les aider. »

Attention tout de même à ne pas leur apprendre les boulettes défensives.

