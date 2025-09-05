Adrien Rabiot remplaçant, Désiré Doué et Manu Koné titulaires

Pas trop de surprise, en ce vendredi de rentrée.

À l’occasion de son match contre l’Ukraine comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, la France affiche un onze plutôt classique : dans son 4-2-3-1, Didier Deschamps a ainsi titularisé Michael Olise derrière Kylian Mbappé avec Désiré Doué et Bradley Barcola sur les côtés.

En revanche, Adrien Rabiot est remplaçant : le sélectionneur a en effet préféré aligner Aurélien Tchouaméni et Manu Koné devant la défense, ainsi que Lucas Digne au poste de latéral gauche. Jules Kouné, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté sont pour le reste de la partie.

Allez, l’Amérique se mérite !

France (4-2-3-1) : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, Digne – Tchouaméni, Koné – Doué, Olise, Barcola – Mbappé. Entraîneur : Deschamps.

Ukraine (4-5-1) : Trubin – Konoplia, Matviienko, Zabarnyi, Zinchenko – Zubkov, Yarmolyuk, Sudakov, Hutsulyak, Kalyuzhnyi – Dovbyk. Entraîneur : Rebrov.