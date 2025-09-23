Antonetti espère que «la Ligue, un jour, réfléchisse un petit peu»

Le message est passé.

Bastia ne réalise pas un super début de saison, est pour le moment dernier de Ligue 2, n’a pas encore gagné et n’a marqué que deux buts en six matchs en 2025-2026. Alors que l’enchaînement Rodez, Grenoble et Dunkerque permettrait aux Corses de remettre les pendules à l’heure, son coordinateur sportif Frédéric Antonetti a tenu à faire le point sur le mauvais début de saison du SCB.

Il s’est exprimé à Bein Sports juste avant la rencontre contre Rodez, ce mardi soir : « On a une crise de résultats, ça c’est évident. Les matchs ne tournent pas pour nous, pour différentes raisons. Parfois parce qu’on n’est pas bons, parfois parce qu’il y a des p’tites erreurs d’arbitrages qui nous sont contre, parfois parce qu’il y a un manque de réussite. C’est une passe difficile, oui, » a-t-il admis devant la nouvelle tribune du stade Armand-Cesari, avant de poursuivre et d’assurer qu’il ne limogera pas l’entraîneur du Sporting. « On aurait voulu avoir plus de points, c’est évident. Maintenant quelles sont les causes ? […]On peut bavarder toute la journée, mais tant qu’on n’a pas notre équipe au complet… À chaque fois, l’entraîneur est obligé de faire avec 4,5 titulaires en moins. On a mis une politique sportive en place. Benoît Tavenot est l’homme de la situation. Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui on a quelques moments difficiles qu’il faut tout envoyer en l’air. Ce serait une grave erreur, et même une faute. Benoît Tavenot a un grand avenir comme entraîneur. »

« Il faudrait peut-être que la Ligue, un jour réfléchisse un petit peu. »

L’ancien entraîneur s’est ensuite plein de l’enchaînement des matchs suite au report de Boulogne-Bastia, rencontre de la première journée finalement jouée en septembre à cause de la procédure de rétrogradation de l’AC Ajaccio. Le Sporting doit donc enchaîner cinq matchs en quinze jours : « Le match reporté contre Boulogne nous a aussi fait beaucoup de mal, parce que cinq matchs en quinze jours, pour une équipe de deuxième division, c’est impossible. Ce ne sont pas des athlètes de Champion’s League, les joueurs de deuxième division. Donc il faudrait peut-être que la Ligue, un jour, réfléchisse un petit peu. Bon, c’est vrai que c’est pas leur fort de réfléchir. »

Tout ce qu'il faut savoir sur la Ligue 1, à part que le PSG va la gagner, est dans le prochain SO FOOT (entre autres pépites). ➡️ En kiosque le 4 septembre. ➡️ Sommaire : https://t.co/TlqS5KCzDg ➡️ S'abonner : https://t.co/4upQ0GfCmZ pic.twitter.com/9IGqlNolOR — SO FOOT (@sofoot) September 1, 2025

On ne sait pas si Vincent Labrune l’a écouté, mais Amine Boutrah a ouvert le score trente minutes plus tard pour Bastia.

Laurent Batlles : « Je ne sais pas si j’avais le niveau international »