Ligue 2 : Première place pour le Red Star, doublé de CSC pour Théo Pellenard

Et le héros de la soirée de Ligue 2 s’appelle…

… Théo Pellenard, mais à son détriment : en déplacement à Amiens (cinquième au classement), Laval (douzième) s’est incliné en raison de deux buts du défenseur marqués contre son propre camp (sans compter celui de Victor Lobry dans le bon sens sur la fin) ! L’autre grand bonhomme de ce vendredi se nomme Antonin Bobichon, auteur d’un doublé avec Pau (troisième) sur la pelouse de Boulogne-sur-Mer (avant-dernier) et observateur de la réalisation de son partenaire Giovani Versini pour arriver à la pause avec un avantage de trois pions. Même tarif ou presque pour Grenoble (seizième), humilié à domicile par Annecy (tremblements de filets signés Quentin Paris, Thibault Rambaud et Josué Tiendrébéogo en faveur du septième) malgré l’honneur sauvé par Yadaly Diaby.

Du rouge, du rouge !

Le Red Star (leader) s’est également imposé à l’extérieur grâce à Jovany Ikanga en venant à bout de Nancy (neuvième), en infériorité numérique après l’expulsion d’Enzo Basilio dès le quart d’heure de jeu. Idem pour Clermont (sixième) sur le terrain de Rodez (dixième), sauf que le sauveur est Adrien Hunou et que le carton rouge a été adressé à un visiteur (Maximiliano Caufriez, en l’occurrence). Et finalement, il fallait aller à Dunkerque (treizième) pour voir le plus de spectacle : 2-2, deux égalisations du Mans (quinzième) et deux équipes réduites à dix (Malang Gomes et Opa Sanganté ont en effet filé aux vestiaires avant leurs petits camarades).

Maintenant, place au samedi.

Dunkerque 2-2 Le Mans

Buts : Sekongo (17e) et Bardeli (56e) pour Dunkerque // Calodat (36e) et Colas (78e) pour Le Mans

Grenoble 1-3 Annecy

Buts : Diaby (90e+6) pour Grenoble // Paris (52e), Rambaud (60e) et Tiendrébéogo (83e) pour Annecy

Laval 0-3 Amiens

Buts : Pellenard (35e et 59e, CSC) et Lobry (84e)

Nancy 0-1 Red Star

But : Ikanga (80e)

Boulogne-sur-Mer 0-3 Pau

Buts : Bobichon (2e et 36e) et Versini (43e)

Rodez 0-1 Clermont

But : Hunou (59e)

