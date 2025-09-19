S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J6
  • Résumé

Ligue 2 : Première place pour le Red Star, doublé de CSC pour Théo Pellenard

FC
Ligue 2 : Première place pour le Red Star, doublé de CSC pour Théo Pellenard

Et le héros de la soirée de Ligue 2 s’appelle…

… Théo Pellenard, mais à son détriment : en déplacement à Amiens (cinquième au classement), Laval (douzième) s’est incliné en raison de deux buts du défenseur marqués contre son propre camp (sans compter celui de Victor Lobry dans le bon sens sur la fin) ! L’autre grand bonhomme de ce vendredi se nomme Antonin Bobichon, auteur d’un doublé avec Pau (troisième) sur la pelouse de Boulogne-sur-Mer (avant-dernier) et observateur de la réalisation de son partenaire Giovani Versini pour arriver à la pause avec un avantage de trois pions. Même tarif ou presque pour Grenoble (seizième), humilié à domicile par Annecy (tremblements de filets signés Quentin Paris, Thibault Rambaud et Josué Tiendrébéogo en faveur du septième) malgré l’honneur sauvé par Yadaly Diaby.

Du rouge, du rouge !

Le Red Star (leader) s’est également imposé à l’extérieur grâce à Jovany Ikanga en venant à bout de Nancy (neuvième), en infériorité numérique après l’expulsion d’Enzo Basilio dès le quart d’heure de jeu. Idem pour Clermont (sixième) sur le terrain de Rodez (dixième), sauf que le sauveur est Adrien Hunou et que le carton rouge a été adressé à un visiteur (Maximiliano Caufriez, en l’occurrence). Et finalement, il fallait aller à Dunkerque (treizième) pour voir le plus de spectacle : 2-2, deux égalisations du Mans (quinzième) et deux équipes réduites à dix (Malang Gomes et Opa Sanganté ont en effet filé aux vestiaires avant leurs petits camarades).

Maintenant, place au samedi.

Tweet

  Dunkerque 2-2 Le Mans

Buts : Sekongo (17e) et Bardeli (56e) pour Dunkerque // Calodat (36e) et Colas (78e) pour Le Mans

  Grenoble 1-3 Annecy

Buts : Diaby (90e+6) pour Grenoble // Paris (52e), Rambaud (60e) et Tiendrébéogo (83e) pour Annecy

  Laval 0-3 Amiens

Buts : Pellenard (35e et 59e, CSC) et Lobry (84e)

  Nancy 0-1 Red Star

But : Ikanga (80e)

  Boulogne-sur-Mer 0-3 Pau

Buts : Bobichon (2e et 36e) et Versini (43e)

Rodez 0-1 Clermont

But : Hunou (59e)

Tweet

Ligue 2 : Troyes bat Montpellier, le Red Star étrille Guingamp

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui ira le plus loin en Ligue des champions ?

Marseille
Paris
Monaco
Fin Dans 9j
119
59

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!