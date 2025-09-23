Quand Jésus annonce qu'il n'y aura pas de Coupe du monde en 2026

Foutu calendrier.

Une drôle d’info se propage ces derniers jours sur ces foutus réseaux sociaux, TikTok en tête. Des internautes issus du mouvement des chrétiens évangélistes annoncent la fin du monde. Pour eux, le retour de Jésus sur Terre serait imminent, comme le raconte un article de France Info. Mieux : le barbu emmènerait avec lui au ciel les « vrais croyants », laissant les autres faire face à sept grosses années de jugement de Dieu.

Un pasteur diffuse notamment ces théories sur les réseaux sociaux. Un d’entre eux, Joshua Mhlakela affirme notamment avoir eu une vision divine : il en est certain, Jésus lui a annoncé la fin du monde à compter du 23 (ou du 24) septembre 2025. Et c’est un peu pénible, parce que cette arrivée bouleverse totalement le calendrier de la planète foot : « [Jésus] m’a dit qu’il n’y aurait pas de Coupe du monde 2026 après l’enlèvement de septembre et la dévastation qui l’accompagnera. » La vidéo a été regardée plus de 570 000 fois en trois mois. Dans d’autres vidéos, des internautes racontent des histoires de licenciements à cause de cette supposée fin du monde. En décembre 2012, alors que la fin du monde était déjà proche, de nombreux souhaits de la rédaction de So Foot ne s’étaient pas réalisés… Rebelotte ?

Cristiano Ronaldo va devoir jouer encore quatre ans, mince.

Laurent Batlles : « Je ne sais pas si j’avais le niveau international »