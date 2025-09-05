Bleus : l’Amérique se mérite

L’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan se dressent face à la France dans ces qualifications au Mondial 2026. Les champions du monde 2018 ne devraient donc pas avoir de mal à faire partie des 48 pays à partir aux États-Unis. Attention tout de même au faux pas de la rentrée et au ras-le-bol autour de la sélection.

L’année 1994 était belle. Le soleil éclatait les yeux des fans venus en masse au Soldier Field de Chicago pour le match d’ouverture du Mondial américain à Chicago. Le peuple bougeait son corps en écoutant Je danse le mia et avait aussitôt envie de recommencer en voyant Pulp Fiction. 1993 aurait pu être un beau cru aussi, la France voulait rigoler avec Les Visiteurs et L’Île aux enfants, mais a fini par pleurer avec La Liste de Schindler et Seras-tu là ? Didier Deschamps et l’équipe de France ont aussi déchanté, loupant le vol pour les États-Unis, the place to be, à cause d’un match tristement célèbre contre la Bulgarie au Parc des Princes. L’antre du PSG accueille de nouveau les Bleus… entraînés par l’ancien besogneux du milieu… pour les qualifications à la Coupe du monde… disputée entre autres aux États-Unis !

Attention au(x) piège(s)

Les liens jusqu’à la théorie du complot sont très faciles, mais la route que prévoient de prendre les joueurs français jusqu’en Amérique du Nord peut être semée de quelques obstacles. Ce vendredi, elle commence en Ukraine, vieille connaissance qui a failli coûter à Didier Deschamps son costume de sélectionneur dès l’automne 2013, vingt ans après son traumatisme bulgare. Là encore, inutile de refaire l’histoire puisque le Bayonnais a été sauvé par Mamadou Sakho, Karim Benzema, Jamel Debbouze et les autres, avant de prouver qu’il méritait sa place en allant décrocher sa deuxième étoile en Russie. DD rate assez peu l’occasion d’entrer dans les annales et il ne compte pas trébucher pour sa dernière compétition à la tête de la sélection. Cette fois, il entend composter son billet le plus tôt possible et emmener ses 26 garçons avec lui.

L’Ukraine n’a qu’à bien se tenir !

L’équipe de France n’est pas la seule à vouloir être de la partie, et ça tombe bien, car cette édition particulièrement novatrice sera la première à réunir 48 pays. Un élargissement qui réduit les surprises et semble empêcher les gros de passer à la trappe, mais sur lequel les Bleus ne doivent pas trop se reposer. Pour ne pas être le con de l’histoire (il y en aura forcément un), les copains de Kylian Mbappé connaissent leur mission : assurer le strict minimum contre l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan lors des trois prochains mois. Rien d’impossible à première vue, mais les récents coups d’arrêt en Croatie (2-0), contre Israël (0-0), face à l’Italie (1-3) et l’échec de l’Euro 2024 peuvent laisser imaginer un autre faux pas. « Sur le plan collectif et de la créativité, cette équipe d’Ukraine est très intéressante et dangereuse, donc méfiance », a d’ailleurs précisé le sélectionneur, qui sait mieux que quiconque que l’envie peut permettre de déplacer les montagnes.

Des joueurs à plat

La saison dernière, les Bleus avaient justement loupé leur rentrée avec cette réception de l’Italie. Les derniers mois de 2024 avaient été houleux, marqués par des performances moyennasses, une enquête pour viol contre Kylian Mbappé ouverte – puis refermée – par la justice suédoise, la retraite internationale surprise d’Antoine Griezmann et un ras-le-bol général. De l’histoire ancienne ? Didier Deschamps a en tout cas tout fait pour, parlant d’oxygénation à chaque fois qu’il le pouvait, tentant de changer quelques infimes lignes de sa méthode et composant davantage avec le programme très chargé des joueurs. Quand lui n’a à se focaliser que sur la sélection, son groupe est tiraillé par bien d’autres enjeux : la dernière phase finale de la Ligue des nations était intercalée entre la finale de Ligue des champions et le Mondial des clubs, tandis que ces trois rassemblements pour les éliminatoires ne sont que des ponctuations d’un début de saison déjà vital pour les plus gros clubs d’Europe.

Je n’ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire, que ce soit sur le terrain et même en dehors. Didier Deschamps

« ​​Par rapport au créneau que j’ai, je vais à l’essentiel, je n’ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire, que ce soit sur le terrain et même en dehors. Tout est condensé », a déploré le sélectionneur auprès de L’Équipe, avant d’enfoncer le clou en conférence de presse en assurant que « la condition n’est pas optimale pour tous les joueurs », quelques jours seulement après une fin de mercato agitée pour certains. De son côté, le capitaine Mbappé a rassuré sur son état de forme, mais alerté sur le rythme infernal : « Je ne me rappelle pas avoir vu un joueur jouer 60 matchs à son meilleur niveau. Pour moi ce n’est pas possible. […] Il faut juste qu’on ait un peu plus de repos. C’est un débat de sourd. » Avec ces explications, les suiveurs seront peut-être plus indulgents sur le niveau de jeu proposé et la fraîcheur des Bleus. Ils avaient déjà cessé de vouloir un pressing tout terrain et des circuits de relance léchés depuis bien longtemps. Depuis le 17 novembre 1993, ils ont, de toute façon, compris que l’important est de se qualifier et de réfléchir ensuite.

