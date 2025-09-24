S’abonner au mag
Mourinho rate son retour à Lisbonne

Mourinho rate son retour à Lisbonne

Au fond de son canap’, Bruno Lage et toute la Turquie sont contents.

Le fameux sursaut d’orgueil n’a pas eu lieu. Pour sa première sur le banc du Benfica, José Mourinho n’a pas fait mieux qu’un match nul, à domicile, contre Rio Ave (1-1). Après ce match en retard de la première journée, le club lisboète est troisième de la Liga portugaise, quatre points derrière Porto et un derrière le Sporting. 

Pour fêter son retour, 25 ans après ses débuts à la Luz, le Mou a évidemment gueulé lorsqu’un but a été refusé à Antonio Silva pour une semelle (60e). Il n’a pas non plus apprécié l’égalisation des visiteurs, par une superbe lucarne du Brésilien André Luiz. Pour la petite histoire, Rio Ave n’a pas gagné depuis le … 5 mai dernier. Encore mieux : le club du Nord n’avait pas pris de point à l’Estádio da Luz depuis… 2005.

Viré avant 2026 ?

José Mourinho est officiellement de retour à Benfica

