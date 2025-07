Eric Dier : «  Il ne faut pas croire que je serai un sauveur »

Le nouveau Rocher de l’ASM prend la parole.

Arrivé en début de mercato à la surprise générale, Eric Dier s’acclimate doucement à sa nouvelle vie monégasque. En stage en Angleterre avec le reste du groupe, l’ex-défenseur du Bayern a accordé un entretien à L’Équipe pour revenir sur son arrivée dans la Principauté. Il annonce d’emblée la couleur : il vient aider Monaco, pas résoudre tous les problèmes défensifs de la formation d’Adi Hütter. « Non, il ne faut pas croire que je serai un sauveur. Je ferai des erreurs aussi. Tout le monde en fait. Après, peut-être que j’aiderai à mieux les digérer. S’il y a une chose que j’ai comprise dans ma carrière, et c’est l’une des plus importantes pour faire la différence, c’est de savoir comment réagir pour rebondir après avoir commis une erreur. C’est important d’aller de l’avant sur le moment. Ce n’est pas un secret que les dirigeants voulaient insuffler un peu d’expérience. C’est quelque chose d’excitant pour moi et c’est ce que je leur ai dit pendant nos discussions : dans mon prochain challenge, je voulais aider à construire quelque chose. »

À 31 ans, Dier va effectivement pouvoir bien faire profiter ses coéquipiers de son expérience.

Paul Pogba reprend Gims pour son bizutage à Monaco