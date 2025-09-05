Saint-Étienne perd son ambidextre

Il sait jouer aussi bien du pied droit que de la jambe gauche, et il va désormais le montrer en Turquie.

Membre de l’effectif de Saint-Étienne depuis 2022, Benjamin Bouchouari quitte les Verts avec qui il a disputé près de cent matchs : ce vendredi, le club français a en effet officialisé le départ du milieu de terrain vers Trabzonspor sur son compte X (anciennement Twitter).

Acheté environ un million d’euros à Roda JC par l’ASSE et actuellement valorisé à cinq millions par le site Transfermarkt, le Marocain a été vendu quatre millions. Âgé de 23 ans, le joueur n’avait plus qu’une année de contrat et n’a pas encore foulé les pelouses professionnelles cette saison.

Dommage, il avait proposé de belles choses (même contre les meilleurs).

Roland Romeyer accusé de harcèlement et d’outrages sexistes