S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Saint-Étienne perd son ambidextre

FC
Saint-Étienne perd son ambidextre

Il sait jouer aussi bien du pied droit que de la jambe gauche, et il va désormais le montrer en Turquie.

Membre de l’effectif de Saint-Étienne depuis 2022, Benjamin Bouchouari quitte les Verts avec qui il a disputé près de cent matchs : ce vendredi, le club français a en effet officialisé le départ du milieu de terrain vers Trabzonspor sur son compte X (anciennement Twitter).

Tweet

Acheté environ un million d’euros à Roda JC par l’ASSE et actuellement valorisé à cinq millions par le site Transfermarkt, le Marocain a été vendu quatre millions. Âgé de 23 ans, le joueur n’avait plus qu’une année de contrat et n’a pas encore foulé les pelouses professionnelles cette saison.

Dommage, il avait proposé de belles choses (même contre les meilleurs).

Roland Romeyer accusé de harcèlement et d’outrages sexistes

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine