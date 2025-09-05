Un milieu de terrain de Barcelone désormais libre

- Espagne
Et pourquoi pas, après tout ? Ancien milieu de terrain de Chelsea ou de Southampton, Oriol Romeu vient de rompre son contrat avec Barcelone. La saison passée, le joueur de 33 ans était notamment prêté à Gérone et a réalisé un exercice assez dense.
Ne comptant pas du tout sur celui qui a été formé chez les Blaugrana, les dirigeants catalans ont donc poussé vers la sortie l’ex de Valence. Lequel cherche désormais un endroit où rebondir, à moins qu’il ne se reconvertisse dans la littérature après l’écriture de son autobiographie sortie en 2021.
Et dire qu’il fut un moment considéré comme le potentiel successeur de Sergio Busquets…
