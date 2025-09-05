S’abonner au mag
  • Espagne
  • Barcelone

Un milieu de terrain de Barcelone désormais libre

FC
Un milieu de terrain de Barcelone désormais libre

Un possible joker pour un club français ?

Et pourquoi pas, après tout ? Ancien milieu de terrain de Chelsea ou de Southampton, Oriol Romeu vient de rompre son contrat avec Barcelone. La saison passée, le joueur de 33 ans était notamment prêté à Gérone et a réalisé un exercice assez dense.

Tweet

Ne comptant pas du tout sur celui qui a été formé chez les Blaugrana, les dirigeants catalans ont donc poussé vers la sortie l’ex de Valence. Lequel cherche désormais un endroit où rebondir, à moins qu’il ne se reconvertisse dans la littérature après l’écriture de son autobiographie sortie en 2021.

Et dire qu’il fut un moment considéré comme le potentiel successeur de Sergio Busquets

FC

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine