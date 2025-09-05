S’abonner au mag
National : Sochaux conforte son leadership, Caen et Dijon déçoivent

Deux matchs sans but, ça fait mal.

C’est pourtant ce qu’ont réservé quatre des quatorze équipes de National jouant ce vendredi, à l’occasion de la cinquième journée de championnat. Ainsi, le duel opposant Caen (sixième) à Dijon (troisième) et celui voyant Bourg-en-Bresse (avant-dernier) affronter Aubagne (dixième) ont terminé sur un score vierge. Heureusement, d’autres terrains ont proposé un peu plus de spectacle. Sochaux, par exemple, a conforté son leadership au classement en allant s’imposer sur la pelouse de Paris 13 Atletico : Benjamin Gomel a ouvert le score en renard à la suite d’un corner concédé par Yannick Etilé en raison de la nouvelle règle des six secondes avant que Jonathan Mexique ne breake d’une belle tête, et Solomon Loubao a enfoncé le clou malgré la lucarne adverse signée Ryan Fage.

Des lucarnes et des pralines

3-1, c’est également le tarif infligé par Concarneau (quatrième) à QRM (lanterne rouge) : Youssouf Soukouna s’est offert un doublé en s’arrachant à deux reprises, Baptiste Etcheverria a aussi trouvé la faille et Rayan Mandengue a sauvé l’honneur. Autre succès avec trois pions inscrits, celui de Fleury (septième) dans l’enceinte de Villefranche Beaujolais (douzième) : Yoann Le Méhauté a profité d’une boulette du gardien pour marquer, Kevin Farade l’a imité et Marvyn Belliard a éteint le reste du suspense sur la fin. De son côté, Saint-Brieuc (treizième) a battu Valenciennes (seizième) à domicile : Mathias Lopes a lancé les débats avec réussite, puis Artur Zakharian a brillé en solitaire. Enfin, Orléans (huitième) et Le Puy (quinzième) n’ont pas su se départager : d’une magnifique praline, Steven Luyambula a répondu au joli goal d’Emric Goumot.

Il y a du talent, en troisième division.

  Bourg-en-Bresse 0-0 Aubagne

  Caen 0-0 Dijon

  Concarneau 3-1 QRM

Buts : Soukouna (20e et 71e) et Etcheverria (41e) pour Concarneau // Mandengue (56e) pour QRM

  Orléans 1-1 Le Puy

Buts : Luyambula (88e) pour Orléans // Goumot (10e) pour Le Puy

  Paris 13 Atletico 1-3 Sochaux

Buts : Fage (65e) pour Paris 13 Atletico // Gomel (44e), Mexique (48e) et Loubao (87e)

Saint-Brieuc 2-1 Valenciennes

Buts : Lopes (29e) et Zakharyan (44e) pour Saint-Brieuc // Rouaï (85e) pour Valenciennes

  Villefranche Beaujolais 0-3 Fleury

Buts : Le Méhauté (28e), Farade (51e) et Belliard (88e)

