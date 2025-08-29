National : Sochaux passe leader, Dijon et Caen suivent

Ça rugit fort, en National !

À l’issue de la quatrième journée de troisième division, un nouveau leader émerge : Sochaux. Car les Lionceaux, profitant du match reporté de Versailles pour orage, ont pris la tête du classement grâce à leur victoire maîtrisée sur Saint-Brieuc (lanterne rouge) à domicile avec une ouverture du score en solo signée Aymen Boutoutaou et un penalty de Martin Lecolier. Derrière, Dijon (troisième) n’est qu’à un point suite à son succès spectaculaire devant Paris 13 Atlético (sixième) : lsmail Diallo a frappé en premier en angle fermé, Julien Domingues a breaké sur péno puis a marqué en dernier et Adel Lembezat a enfoncé le clou malgré le doublé de Yoane Lasme. Des penalties, il y en a également eu deux lors de la rencontre opposant Le Puy (quatorzième) à Bourg-en-Bresse (quinzième) : sans trembler, Paul Wade a imité Jules Meyer.

La victoire dingue de Rouen

1-1, donc, comme lors d’Aubagne-Concarneau (le onzième contre le huitième) où Mohamed Nehari a répondu sur corner à Mathis Picouleau. De son côté, Orléans (septième) s’est imposé à Châteauroux (trieizième) sur la plus courte des marges via une demi-volée de Fahd El Khoumisti. Pendant ce temps-là, Caen (cinquième) a dominé Fleury (neuvième) : Zoumana Bagbema a placé sa tête sur un corner à la rémoise, Ivann Botella a renchéri tandis que Clément Badin a sauvé l’honneur. Enfin, Rouen (quatrième) a dégoûté Valenciennes (dixième) au bout d’un scénario dantesque : Mustapha Benzia a d’abord envoyé un missile gagnant, Alain Ipiele a égalisé sur péno (décidément…) à la 86e tandis que Kenny Rocha Santos a redonné l’avantage aux siens sur la fin avant que Rémy Boissier ne mette l’église au milieu du village dans le temps additionnel… sauf que Santos a ensuite eu le dernier mot, libérant les siens.

Fou !

Aymen Boutoutaou débloque la situation pour le @FCSM_officiel ! 1-0 pour les jaunes et Bleus Suivez le match en direct sur FFFtv sur la chaîne officielle du National sur YouTube !#NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/Djr0VIBRUV — Championnat National (@NationalFFF) August 29, 2025

Aubagne 1-1 Concarneau

Buts : Nehari (80e) pour Aubagne // Picouleau (63e) pour Concarneau

Châteauroux 0-1 Orléans

But : El Khoumisti (59e)

Dijon 4-2 Paris 13 Atlético

Buts : Diallo (10e), Domingues (44e SP, et 90e+2) et Lembezat (57e) pour Dijon // Lasme (82e et 85e) pour Paris 13 Atlético

Fleury 1-2 Caen

Buts : Badin (61e) pour Fleury // Bagbema (35e) et Botella (50e) pour Caen

Le Puy 1-1 Bourg-en-Bresse

Buts : Wade (78e, SP) pour Le Puy // Meyer (67e, SP) pour Bourg-en-Bresse

Sochaux 2-0 Saint-Brieuc

Buts : Boutoutaou (29e) et Lecolier (67e, SP)

Valenciennes 2-3 Rouen

Buts : Ipiele (86e, SP) et Boissier (90e+1) pour Valenciennes // Benzia (43e) et Kenny Rocha Santos (89e et 90e+4) pour Rouen

Le missile de Mustapha Benzia pour le @fcr1899 ! Suivez le match en direct sur FFFtv sur la chaîne officielle du National sur YouTube !#NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/qWvyvha2HP — Championnat National (@NationalFFF) August 29, 2025

National : Versailles reçu trois sur trois, Sochaux surpris à Rouen