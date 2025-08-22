National : Versailles reçu trois sur trois, Sochaux surpris à Rouen

Versailles ne rigole pas du tout.

Le club francilien a démarré son championnat en trombe, avec deux victoires sur les deux premières journées, et a réalisé la passe de trois ce vendredi avec un succès fort sur la pelouse de Caen (0-2). Ce résultat permet aux hommes de Jordan Gonzalez de s’emparer seuls de la pole position, avec neuf points, et déjà trois longueurs d’avance sur leurs deux poursuivants que sont Sochaux et Paris 13 Atletico. Celui-ci s’est imposé sur le gong à domicile, avec un but sur penalty dans le temps additionnel, face à Fleury-Mérogis (1-0). Pour Sochaux, en revanche, c’est une première désillusion cette saison avec un revers subi sur la pelouse de Rouen (3-1).

Ryan FAGE marque sur pénalty pour le Paris 13 Atlético dans les arrêts de jeu ! Suivez le match en direct sur FFFtv sur la chaîne officielle du National sur YouTube !#NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/YCupucijua — Championnat National (@NationalFFF) August 22, 2025

Dans les highlights de la soirée, on retiendra le but express de Châteauroux, qui a ouvert la marque en à peine plus de dix secondes sur le terrain du Puy-en-Velay. Mais même avec un second but quelques minutes plus tard, la Berrichonne n’a pu faire mieux que de prendre un point, en ayant fini la rencontre à neuf (2-2).

Egalisation de Hamza Sbaï pour le FC Villefranche B ! 1-1 le match est relancé entre le FCVB et QRM Suivez le match en direct sur FFFtv sur la chaîne officielle du National sur YouTube !#NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/BEHQZdK7yj — Championnat National (@NationalFFF) August 22, 2025

Le seul autre match nul du soir est à mettre au crédit du Stade briochin et de Dijon, qui sont restés muets (0-0). Belle victoire de Villefranche à domicile face à QRM, après avoir été mené en début de partie, où les deux formations ont écopé d’un rouge (2-1). Joli coup également de Concarneau, vainqueur à Bourg-en-Bresse (0-2), alors qu’Orléans a pris ses premiers points de la saison à domicile en venant à bout de Valenciennes (2-1).

Bourg-en-Bresse 0-2 Concarneau

Buts : Seba (16e) et El Khemiri (62e) pour Concarneau

Caen 0-2 Versailles

Buts : Guillaume (49e) et Kalai (54e) pour Versailles

Le Puy-en-Velay 2-2 Châteauroux

Buts : Akkal (78e et 85e) pour le Puy // Ahmed (1re) et Zakouani (18e) pour Châteauroux

Exclusions : Ahmed (33e) et Trinker (86e) pour Châteauroux

Orléans 2-1 Valenciennes

Buts : El Khoumisti (19e) et Morel (27e) pour Orléans // Niakaté (89e) pour Valenciennes

Paris 13 Atletico 1-0 Fleury-Mérogis

But : Fage (90e+3, SP) pour Paris 13

Exclusion : Hervieu (62e) pour Fleury

Rouen 3-1 Sochaux

Buts : Benzia (22e), Bassin (46e) et Gerbeaud (87e) pour Rouen // Fofana (44e, SP) pour Sochaux

Stade briochin 0-0 Dijon

Exclusion : Bernard (54e) pour Dijon

Villefranche 2-1 Quevilly-Rouen

Buts : Sbaï (45e+1) et Mroivili (65e, SP) pour Villefranche // Anani (24e) pour QRM

Exclusion : Kena Kabeya (90e+4) // Dede-Lhomme (50e) pour QRM

