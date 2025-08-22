S’abonner au mag
  • National
  • J3

National : Versailles reçu trois sur trois, Sochaux surpris à Rouen

AL
National : Versailles reçu trois sur trois, Sochaux surpris à Rouen

Versailles ne rigole pas du tout.

Le club francilien a démarré son championnat en trombe, avec deux victoires sur les deux premières journées, et a réalisé la passe de trois ce vendredi avec un succès fort sur la pelouse de Caen (0-2). Ce résultat permet aux hommes de Jordan Gonzalez de s’emparer seuls de la pole position, avec neuf points, et déjà trois longueurs d’avance sur leurs deux poursuivants que sont Sochaux et Paris 13 Atletico. Celui-ci s’est imposé sur le gong à domicile, avec un but sur penalty dans le temps additionnel, face à Fleury-Mérogis (1-0). Pour Sochaux, en revanche, c’est une première désillusion cette saison avec un revers subi sur la pelouse de Rouen (3-1).

Dans les highlights de la soirée, on retiendra le but express de Châteauroux, qui a ouvert la marque en à peine plus de dix secondes sur le terrain du Puy-en-Velay. Mais même avec un second but quelques minutes plus tard, la Berrichonne n’a pu faire mieux que de prendre un point, en ayant fini la rencontre à neuf (2-2).

Le seul autre match nul du soir est à mettre au crédit du Stade briochin et de Dijon, qui sont restés muets (0-0). Belle victoire de Villefranche à domicile face à QRM, après avoir été mené en début de partie, où les deux formations ont écopé d’un rouge (2-1). Joli coup également de Concarneau, vainqueur à Bourg-en-Bresse (0-2), alors qu’Orléans a pris ses premiers points de la saison à domicile en venant à bout de Valenciennes (2-1).

Bourg-en-Bresse 0-2 Concarneau

Buts : Seba (16e) et El Khemiri (62e) pour Concarneau

  Caen 0-2 Versailles

Buts : Guillaume (49e) et Kalai (54e) pour Versailles

  Le Puy-en-Velay 2-2 Châteauroux

Buts : Akkal (78e et 85e) pour le Puy // Ahmed (1re) et Zakouani (18e) pour Châteauroux

Exclusions : Ahmed (33e) et Trinker (86e) pour Châteauroux

  Orléans 2-1 Valenciennes

Buts : El Khoumisti (19e) et Morel (27e) pour Orléans // Niakaté (89e) pour Valenciennes

  Paris 13 Atletico 1-0 Fleury-Mérogis

But : Fage (90e+3, SP) pour Paris 13

Exclusion : Hervieu (62e) pour Fleury

  Rouen 3-1 Sochaux

Buts : Benzia (22e), Bassin (46e) et Gerbeaud (87e) pour Rouen // Fofana (44e, SP) pour Sochaux

  Stade briochin 0-0 Dijon

Exclusion : Bernard (54e) pour Dijon

  Villefranche 2-1 Quevilly-Rouen

Buts : Sbaï (45e+1) et Mroivili (65e, SP) pour Villefranche // Anani (24e) pour QRM

Exclusion : Kena Kabeya (90e+4) // Dede-Lhomme (50e) pour QRM

Le Mans monte en Ligue 2, Boulogne devra attendre, Châteauroux chute en National 2

AL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez PSG-Angers (1-0)
Revivez PSG-Angers (1-0)

Revivez PSG-Angers (1-0)

Revivez PSG-Angers (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine