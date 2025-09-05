Le mercato ne va pas du tout vous manquer

Il y a beaucoup plus de coachs français de Ligue 1 qui nous lisent qu’on ne le pense.

Le mercato s’est terminé le 1er septembre dernier pour les championnats du big 5. Depuis trois mois, vos équipes de cœur étaient victimes des pickpockets de la Premier League et de la Saudi Pro League. Au retour des vacances, vous appreniez que vos pépites de 16 ans filaient remplir le vestiaire XXL de Chelsea et les appartements en construction de Neom. Et oui, l’été, mieux vaut l’occuper à bronzer aussi vite qu’un Anglais dans un camping blindé de Néerlandais fans de l’Ajax Amsterdam que de s’arracher les cheveux sur le mercato. Ainsi, vous êtes 83% à affirmer qu’il ne vous manquera pas.

Lutte des classes

Au moins quand tu es supporter du Havre, tu ne rentres pas de vacances le cul entre deux chaises. Tes joueurs n’attirent pas les convoitises et t’as tellement peu d’argent à cause de la LFP que ton effectif ne change pratiquement pas. Un constat rappelé par KhamsinDistrict : « En tant que suiveur du HAC, le mercato m’a surtout manqué pendant le mercato. » Pas de rumeur, pas de joueurs en grève et encore moins de tweet de Fabrizio Romano, la vida loca finalement. Même avis pour le fan de la Real Sociedad, Patxikudelatxams‐Socio : « Quand t’es supporter d’un club sans thune, t’as un peu l’impression d’être un smicard qui regardent les bourgeois faire leurs courses aux Champs Élysées… Content que ça se termine ! » Bon, on a bien compris que les plus démunis n’aimaient pas le marché des transferts.

À l’inverse, certains supporters d’une équipe qui balancent 250 millions pour une triplette Cunha-Mbeumo-Šeško, apprécient cette période. « Oui, on découvre des joueurs. De plus j’aime ce moment où l’on imagine ce que pourraient devenir les équipes. Fan de MU, c’est d’ailleurs mon moment préféré depuis une dizaine d’années… » On sent un peu d’ironie KarmaFUDistrict, mais rappelle toi que malgré ton mercato onéreux, tu as été éliminé par une D4 qui a un budget similaire au PIB de Saint-Vincent et les Grenadines.

Avant de signer ces joueurs surpayés, les procédures en préambule de la signature des futurs lofteurs ennuient aussi pas mal d’entre vous, notamment WiltorwForEver : « On passe des visites médicales pour savoir s’ils sont aptes, s’ils ont les dents blanches, la taille de leur bistouquette, combien de traces de piquouzes dans chaque bras, la dernière date de prise de créatine, de coke ».

Bref, vivement le prochain mercato.

Lionel Messi, l’hommage du peuple