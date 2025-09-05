Mbappé perd du terrain dans le cœur des Français

Le brassard pèse lourd.

L’institut de sondage français Odoxa a publié ce vendredi les résultats d’une enquête sur différents sujets liés à l’équipe de France. À la veille du début des qualifications pour la prochaine Coupe du monde, les Français semblent accorder leur confiance à Didier Deschamps pour décrocher le précieux billet vers l’outre-Atlantique (72 %). Par ailleurs, 75 % pensent que les Bleus sont capables de réaliser un beau parcours.

Capitaine en danger

Mais la véritable surprise de ce sondage concerne la popularité de Kylian Mbappé. Selon Odoxa, une majorité de Français ne souhaite plus voir l’attaquant madrilène porter le brassard de capitaine (52 %). Une désaffection notable puisque, lors de sa nomination en mars 2023, ce soutien était supérieur de 10 points. Les sondés estiment désormais qu’il revient au sélectionneur tricolore de désigner un nouveau leader pour l’équipe. Concernant le poste de gardien, 57 % des amateurs de football aimeraient que Mike Maignan et Lucas Chevalier soient mis en concurrence.

Après, libre à ces amateurs de lire notre papier à ce sujet.

Chevalier ou Maignan : qui doit être numéro 1 en équipe de France ?