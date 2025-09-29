S’abonner au mag
Buteur face à Angers, Labeau-Lascary termine à l’hôpital

L’ascenseur émotionnel.

Tout avait bien commencé pour la première titularisation de Rémy Labeau-Lascary depuis 9 mois. D’abord avec un but dès la 26e minute de jeu face à Angers, un club qu’il avait rallié en prêt de Lens avant que son transfert ne soit invalidé en raison de l’encadrement salarial dont faisait l’objet le club de l’Anjou. Le Guadeloupéen de 22 ans a ensuite initié l’action du deuxième pion des Pirates, inscrit sur penalty par Romain Del Castillo. Mais cette après-midi parfaite a mal tourné quand ce dernier est sorti sur blessure à la suite d’un contact vers l’heure de jeu. Touché au coude, Labeau-Lascary a ensuite pris la direction de l’hôpital pour passer des examens.

Coupé dans son élan

En conférence de presse, son entraîneur Éric Roy, forcément heureux d’avoir glané les trois points face à un adversaire direct pour le maintien (0-2), était en revanche frustré au sujet de la blessure de son ailier : « Ce qui me chagrine, c’est qu’il va être coupé dans son élan, il avait besoin de retrouver les terrains, de la confiance, c’était parfait pour lui, regrettait l’entraîneur brestois. Malheureusement, ça risque d’être plus compliqué dans les jours qui viennent. C’est triste, dommage pour lui, mais il va revenir plus fort. Il a mangé pas mal son pain noir, il a envie de profiter, c’est pour ça que c’est quand même rageant. » La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue.

Allô maman, bobo.

