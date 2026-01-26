Des interruptions de jeu moins nombreuses mais plus longues en Ligue 1

Le rythme dans la peau. Selon Opta, la fluidité du jeu en Ligue 1 serait a priori en voie d’amélioration. En effet, il est question d’une réduction des interruptions de jeu par match avec une moyenne de 93 en 2025-2026 contre 112 en 2015-2016.

En revanche, la durée des interruptions a augmenté (ah, voilà la raison de notre agacement). Ces coupures duraient en moyenne 21 secondes il y a dix ans, contre 28 secondes aujourd’hui. L’introduction de la VAR est forcément un facteur, mais il n’est potentiellement pas le seul.

93 - Evolution des interruptions de jeu en Ligue 1 ces 10 dernières années. 2015/16 : 112 interruptions par match (21 secondes d'arrêt en moyenne) 2025/26 : 93 interruptions par match📉 (mais 28 secondes d'arrêt en moyenne📈) Rythme. https://t.co/cUuAuSMgV7 — OptaJean (@OptaJean) January 26, 2026

Un tempo pas si royal

Des statistiques qui viennent appuyer les propos d’Éric Roy après la défaite contre Toulouse (0-2). « Qu’est-ce que vous voulez faire ?, s’est agacé le coach brestois. Nous, on veut revenir au score, on veut jouer rapidement et les autres, ils ne veulent pas. Merde, qu’est-ce qu’on peut faire ? À part demander à l’arbitre d’appliquer les lois du jeu. Si on compte le temps effectif de la deuxième période, on a dû jouer 25 minutes. Et après on n’a que cinq minutes d’arrêts de jeu… » Tonnerre de Brest.

« Le problème, c’est le football d’aujourd’hui. a poursuivi le natif de Nice. C’est incroyable ! Ce ne sont que des fautes, des fautes, des fautes qui font perdre une minute, deux minutes… T’es incapable d’avoir du rythme, de jouer. C’est catastrophique ! C’est du football 5.0. »

Une partition qui laisse à désirer.

