  France

Des interruptions de jeu moins nombreuses mais plus longues en Ligue 1

Le rythme dans la peau. Selon Opta, la fluidité du jeu en Ligue 1 serait a priori en voie d’amélioration. En effet, il est question d’une réduction des interruptions de jeu par match avec une moyenne de 93 en 2025-2026 contre 112 en 2015-2016.

En revanche, la durée des interruptions a augmenté (ah, voilà la raison de notre agacement). Ces coupures duraient en moyenne 21 secondes il y a dix ans, contre 28 secondes aujourd’hui. L’introduction de la VAR est forcément un facteur, mais il n’est potentiellement pas le seul.

Un tempo pas si royal

Des statistiques qui viennent appuyer les propos d’Éric Roy après la défaite contre Toulouse (0-2). « Qu’est-ce que vous voulez faire ?, s’est agacé le coach brestois. Nous, on veut revenir au score, on veut jouer rapidement et les autres, ils ne veulent pas. Merde, qu’est-ce qu’on peut faire ? À part demander à l’arbitre d’appliquer les lois du jeu. Si on compte le temps effectif de la deuxième période, on a dû jouer 25 minutes. Et après on n’a que cinq minutes d’arrêts de jeu… » Tonnerre de Brest.

«  Le problème, c’est le football d’aujourd’hui. a poursuivi le natif de Nice. C’est incroyable ! Ce ne sont que des fautes, des fautes, des fautes qui font perdre une minute, deux minutes… T’es incapable d’avoir du rythme, de jouer. C’est catastrophique ! C’est du football 5.0. »

Une partition qui laisse à désirer.

