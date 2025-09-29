S’abonner au mag
En Ligue 1, le 0-0 le plus tardif depuis 70 ans

CG
Deux 0-0 pour le prix d’un.

Un triste Metz-Le Havre dans le multiplex du dimanche après-midi, un Rennes-Lens plus animé pour finir la journée, la Ligue 1 aura eu le droit à ses premiers 0-0 de la saison à l’occasion de cette sixième journée. 

Une première depuis la saison 1955-1956

Pendant que ces nullards de la Premier League, la Serie A, la Liga ou la Bundesliga avaient déjà eu le droit à leur score nul et vierge, le merveilleux championnat de France aura donc attendu le 53e match de la saison pour voir un 0-0 pointer le bout de son nez.

Une première très tardive et historique, comme annoncé par Opta, qui a fouillé dans les archives et a dû remonter à la saison 1955-1956 pour trouver la trace d’un 0-0 arrivant aussi loin en Ligue 1 (un nul entre Sochaux et Nice à la 10e journée à l’époque).

Espérons maintenant que ce ne soit pas comme le ketchup.

Brest fait un bond au classement, Metz ne décolle pas

CG

