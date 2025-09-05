Lyon récupère un ancien de la maison

« Et je remets Rachon… »

C’est officiel, Rachid Ghezzal fait son grand retour à l’Olympique lyonnais, son club formateur. Libre de tout contrat depuis son départ cet été de Rizespor, l’ailier de 33 ans revient en Ligue 1, sept ans après son départ de l’AS Monaco.

Un Gone de retour à la maison 🦁 Rachid Ghezzal est de retour à l'OL ❤️💙 pic.twitter.com/yOpAGlRMbF — Olympique Lyonnais (@OL) September 5, 2025

Dans un vestiaire qui a vu filer des patrons comme Lacazette et Matić (ainsi qu’Anthony Lopes un peu plus tôt), et dans lequel n’a pas le droit de pénétrer Paulo Fonseca, suspendu, Ghezzal aura sûrement un rôle de mentor à assumer. Passé par la Premier League, la Serie A et la Süper Lig, l’international algérien pourra apporter son expérience au sein de l’actuel dauphin de Ligue 1.

On a hâte de savoir quand est-ce que Karim Benzema sera libre.