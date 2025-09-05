S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Lyon récupère un ancien de la maison

KM
Lyon récupère un ancien de la maison

« Et je remets Rachon… »

C’est officiel, Rachid Ghezzal fait son grand retour à l’Olympique lyonnais, son club formateur. Libre de tout contrat depuis son départ cet été de Rizespor, l’ailier de 33 ans revient en Ligue 1, sept ans après son départ de l’AS Monaco.

Dans un vestiaire qui a vu filer des patrons comme Lacazette et Matić (ainsi qu’Anthony Lopes un peu plus tôt), et dans lequel n’a pas le droit de pénétrer Paulo Fonseca, suspendu, Ghezzal aura sûrement un rôle de mentor à assumer. Passé par la Premier League, la Serie A et la Süper Lig, l’international algérien pourra apporter son expérience au sein de l’actuel dauphin de Ligue 1.

On a hâte de savoir quand est-ce que Karim Benzema sera libre.

KM

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine