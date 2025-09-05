Malick Fofana aurait déjà des prétendants pour cet hiver

Pourtant tout allait si bien à Lyon…

L’Inter Milan viserait le jeune Malick Fofana pour renforcer son attaque. Initialement annoncé sur le départ cet été, l’ailier de 20 ans est finalement resté à l’Olympique lyonnais, mais jusqu’à quand ? Auteur d’un début de saison remarquable avec un but et une passe décisive en trois matchs, l’international belge aurait séduit le dernier finaliste de la Ligue des champions selon le Corriere dello Sport.

Le plan B idéal après l’échec de Lookman

Après l’échec du dossier Ademola Lookman pour qui ils ne pouvaient dépasser les 45 millions d’euros, les Nerazzurri compteraient bien se consoler avec l’ancien crack de La Gantoise. Toujours selon le Corriere dello Sport, les Intéristes prépareraient une offre pour s’offrir le crack des Gones, dès cet hiver. Arrivé en janvier 2024 et sous contrat jusqu’en 2028, reste à savoir si les Lyonnais accepteront de se séparer de lui. Une grande perte sportive, mais un transfert qui ferait plaisir aux comptes de l’OL.

Et qui permettrait de faire revenir Georges Mikautadze ?

