S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Malick Fofana aurait déjà des prétendants pour cet hiver

KM
Malick Fofana aurait déjà des prétendants pour cet hiver

Pourtant tout allait si bien à Lyon…

L’Inter Milan viserait le jeune Malick Fofana pour renforcer son attaque. Initialement annoncé sur le départ cet été, l’ailier de 20 ans est finalement resté à l’Olympique lyonnais, mais jusqu’à quand ? Auteur d’un début de saison remarquable avec un but et une passe décisive en trois matchs, l’international belge aurait séduit le dernier finaliste de la Ligue des champions selon le Corriere dello Sport.

Le plan B idéal après l’échec de Lookman

Après l’échec du dossier Ademola Lookman pour qui ils ne pouvaient dépasser les 45 millions d’euros, les Nerazzurri compteraient bien se consoler avec l’ancien crack de La Gantoise. Toujours selon le Corriere dello Sport, les Intéristes prépareraient une offre pour s’offrir le crack des Gones, dès cet hiver. Arrivé en janvier 2024 et sous contrat jusqu’en 2028, reste à savoir si les Lyonnais accepteront de se séparer de lui. Une grande perte sportive, mais un transfert qui ferait plaisir aux comptes de l’OL.

Et qui permettrait de faire revenir Georges Mikautadze ?

C’est officiel : le PSG est pour vous le plus grand club français

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine