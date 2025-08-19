Tout ça pour ça : Ademola Lookman s’éloigne d’un transfert à l’Inter

Se queda une bonne fois pour toute.

L’été italien pourrait bien tourner la page de l’un de ses feuilletons les plus suivis. Après des semaines et des semaines de discussions avec l’Inter Milan, Ademola Lookman ne posera finalement pas ses valises chez le vice-champion d’Europe. Selon La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta a jugé insuffisante l’offre des Nerazzurri, fixée à 45 millions d’euros, malgré un accord préalable trouvé avec le joueur sur le plan salarial.

Des mois de promesses non tenues

Après deux semaines de silence, l’international nigérian (29 sélections, 8 buts) est retourné ce mardi au centre d’entraînement de Bergame pour rencontrer ses dirigeants et s’expliquer sur ce beau bras de fer entamé avec le club, toujours selon le quotidien italien. Sous contrat pour encore deux saisons, l’ailier s’expose à de terribles sanctions financières, à en faire pâlir toute la Botte.

L’ancien d’Everton et Leicester avait déjà exprimé sa frustration sur X, dénonçant « des mois de promesses non tenues et de traitements injustes » et un transfert refusé malgré un accord qu’il considérait conforme aux attentes de l’Atalanta. Le président Luca Percassi avait tenu à clarifier qu’« un accord [avec lui] prévoyait qu’il serait vendu en 2025 à un grand club européen, mais pas en Italie ».

Pour le moment, l’attaquant de 27 ans va pouvoir ruminer au centre d’entraînement, avant de réintégrer l’effectif de Bergame, qui doit déjà composer avec le départ de Mateo Retegui, parti en Arabie saoudite à Al-Qadsiah.

On a déjà hâte d’être le 28 décembre prochain.

Désireux de quitter l'Atalanta, Ademola Lookman sèche l'entrainement