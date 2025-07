Le meilleur buteur de la Serie A s’engage en Arabie saoudite

La tentation était trop grande.

Meilleur buteur de Serie A la saison dernière avec 28 pions pour 9 passes décisives, Mateo Retegui quitte la Serie A. L’international italien s’est officiellement engagé ce lundi avec le club saoudien d’Al-Qadsiah. Le montant du transfert est estimé à 65 millions d’euros et la durée du contrat serait de trois ans.

Selon plusieurs sources, le salaire de l’attaquant de 26 ans serait de 20 millions d’euros par saison. Né et formé en Argentine, ce dernier va donc découvrir un troisième continent. Selon Transfermarkt, Retegui est la deuxième plus grosse vente de l’histoire de l’Atalanta derrière Rasmus Højlund, vendu à Manchester United pour environ 78 millions d’euros, et devant Teun Koopmeiners, parti à la Juventus pour un peu moins de 60 millions d’euros.

Le bal des attaquants ne fait que commencer.

Noa Lang lance la saison du melon à Naples