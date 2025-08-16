Fofana après la victoire de l'OL à Lens : «S'il y a une bonne opportunité, on va voir, mais pour l'instant, je suis très content ici» 

Malick est souverain, de toutes façons.

Passeur décisif sur l’unique but de Georges Mikautadze contre Lens, Malick Fofana a été un des Lyonnais les plus actifs cet après-midi, mais pourrait quitter le Rhône avant la fin du mercato. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ailier belge est convoité. Il fait partie des plus grosses valeurs marchandes de son club, mais aussi un des joueurs les plus importants de l’attaque de Paulo Fonseca (demandez à Samson Baidoo, Ruben Aguilar et aux Lensois). Il s’est expliqué après la rencontre : « Dans le foot, tout peut se passer, donc on verra. C’est pas que j’ai envie de partir. S’il y a une bonne opportunité, on va voir, mais pour l’instant, je suis très content ici. »

« Je pense que nous, les joueurs, on est très contents, le staff aussi, a-t-il poursuivi. Ce n’était pas facile, mais tout le monde s’est soutenu, donc on est très contents. J’avais confiance au club. »

C’est sur qu’aller à Everton ou Nottingham, ça ne fait pas rêver tout le monde.

