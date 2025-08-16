S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J1
  • Lens-Lyon (0-1)

Fofana après la victoire de l'OL à Lens : «S'il y a une bonne opportunité, on va voir, mais pour l'instant, je suis très content ici» 

UL
Fofana après la victoire de l'OL à Lens : «S'il y a une bonne opportunité, on va voir, mais pour l'instant, je suis très content ici» 

Malick est souverain, de toutes façons.

Passeur décisif sur l’unique but de Georges Mikautadze contre Lens, Malick Fofana a été un des Lyonnais les plus actifs cet après-midi, mais pourrait quitter le Rhône avant la fin du mercato. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ailier belge est convoité. Il fait partie des plus grosses valeurs marchandes de son club, mais aussi un des joueurs les plus importants de l’attaque de Paulo Fonseca (demandez à Samson Baidoo, Ruben Aguilar et aux Lensois). Il s’est expliqué après la rencontre : « Dans le foot, tout peut se passer, donc on verra. C’est pas que j’ai envie de partir. S’il y a une bonne opportunité, on va voir, mais pour l’instant, je suis très content ici. » 

« Je pense que nous, les joueurs, on est très contents, le staff aussi, a-t-il poursuivi. Ce n’était pas facile, mais tout le monde s’est soutenu, donc on est très contents. J’avais confiance au club. »

C’est sur qu’aller à Everton ou Nottingham, ça ne fait pas rêver tout le monde.

Lyon grignote Lens

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine