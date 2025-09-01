Georges Mikautadze envoyé à Villarreal

Si même les rois ne sont plus respectés…

Fêté comme il se doit par les tribunes lyonnaises, dimanche soir, après la victoire face à l’Olympique de Marseille à laquelle il n’a pas pu participer, Georges Mikautadze quitte officiellement l’OL et s’engage avec Villarreal. Le club rhodanien a indiqué un transfert d’« un montant de 36 millions d’euros, dont 5 millions de bonus, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future ».

Même s’il crève le cœur des supporters, voire même du joueur qui avait déjà dû passer par des chemins de traverse pour retrouver son club formateur et qui n’a pu y évoluer qu’une seule petite année, ce transfert semble vital pour les finances lyonnaises. Après la rétrogradation en Ligue 2 et le maintien inespéré, les ventes des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif étaient prévisibles.

Tant que Malick Fofana ne part pas sur le gong.

