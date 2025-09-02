S’abonner au mag
  • Mercato

Jamie Vardy et Alexis Sánchez n’ont pas dit leur dernier mot

EL
Jamie Vardy et Alexis Sánchez n’ont pas dit leur dernier mot

Les papys font de la résistance.

Il n’y a pas que des transferts à trois chiffres et des multipropriétés en cette dernière journée de mercato, il y a aussi de belles histoires. Elles ne sont pas nombreuses, on le concède, mais prenons déjà ce qu’il y a. Pour les nostalgiques de la Premier League des années 2010, l’ultime relance de Jamie Vardy et d’Alexis Sánchez devraient vous ravir.

Opération maintien

Après avoir quitté Leicester City comme un roi, l’insaisissable Anglais ne compte pas arrêter sa carrière à 38 ans. Celui qui arpente les pelouses anglaises depuis près de deux décennies complètes a même décidé de changer d’air en rejoignant l’US Cremonese, fraîchement promue en Serie A. Sans doute avait-il envie de former une doublette avec Faris Moumbagna et d’être trouvé par un long dégagement de Mikayil Faye.

De son côté, Alexis Sánchez a réussi à trouver un club encore plus compétitif. Après une saison quelconque sous les couleurs de l’Udinese, celui qui n’a laissé que de bons souvenirs aux supporters marseillais, tente de se relancer, à bientôt 37 ans, du côté du Séville FC. Contrat d’un an à la clé, le Chilien devra faire oublier Dodi Lukébakio, vendu ce lundi à Benfica, et aider le club andalou à se maintenir en Liga.

Attention à ne pas faire l’année de trop, messieurs !

Un membre du centre de formation de l’OL interpellé après la mort d'un adolescent

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine