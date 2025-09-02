Jamie Vardy et Alexis Sánchez n’ont pas dit leur dernier mot

Les papys font de la résistance.

Il n’y a pas que des transferts à trois chiffres et des multipropriétés en cette dernière journée de mercato, il y a aussi de belles histoires. Elles ne sont pas nombreuses, on le concède, mais prenons déjà ce qu’il y a. Pour les nostalgiques de la Premier League des années 2010, l’ultime relance de Jamie Vardy et d’Alexis Sánchez devraient vous ravir.

Opération maintien

Après avoir quitté Leicester City comme un roi, l’insaisissable Anglais ne compte pas arrêter sa carrière à 38 ans. Celui qui arpente les pelouses anglaises depuis près de deux décennies complètes a même décidé de changer d’air en rejoignant l’US Cremonese, fraîchement promue en Serie A. Sans doute avait-il envie de former une doublette avec Faris Moumbagna et d’être trouvé par un long dégagement de Mikayil Faye.

De son côté, Alexis Sánchez a réussi à trouver un club encore plus compétitif. Après une saison quelconque sous les couleurs de l’Udinese, celui qui n’a laissé que de bons souvenirs aux supporters marseillais, tente de se relancer, à bientôt 37 ans, du côté du Séville FC. Contrat d’un an à la clé, le Chilien devra faire oublier Dodi Lukébakio, vendu ce lundi à Benfica, et aider le club andalou à se maintenir en Liga.

Attention à ne pas faire l’année de trop, messieurs !

