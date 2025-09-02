La police municipale est intervenue pour stopper le chantier du Camp Nou

- Espagne
Le dimanche, c’est sacré.
Le FC Barcelone fait tout pour que le Camp Nou rouvre ses portes le plus rapidement possible… Quitte à faire travailler les ouvriers le dimanche. Selon la Cadena Ser, la police municipale a dû intervenir ce dimanche pour interrompre le chantier en cours. Selon la loi, les travaux ne peuvent avoir lieu que du lundi au vendredi entre 8 heures et minuit, et le samedi entre 10 heures et 20 heures. La Guarda Urbana n’a donc fait qu’appliquer la loi, et a infligé une amende de 300 euros à Limak, le groupe de construction engagé par le Barça.
Les Catalans espéraient pouvoir fêter leur retour dans leur mythique enceinte le 14 septembre, pour la réception de Valence et leur premier match à domicile de la saison, mais cela semble très optimiste. C’est plutôt au modeste stade Johan-Cruyff que les Blaugrana devraient accueillir les Valenciens, et non à Montjuïc – où ils disputaient leurs matchs à domicile depuis le début des travaux il y a deux ans –, l’antre olympique étant réservé pour un concert ce jour-là.
La réception du PSG, le 1er octobre, ne devrait donc pas se faire au nouveau Camp Nou.
