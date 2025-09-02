S’abonner au mag
La police municipale est intervenue pour stopper le chantier du Camp Nou

LT
Le dimanche, c’est sacré.

Le FC Barcelone fait tout pour que le Camp Nou rouvre ses portes le plus rapidement possible… Quitte à faire travailler les ouvriers le dimanche. Selon la Cadena Ser, la police municipale a dû intervenir ce dimanche pour interrompre le chantier en cours. Selon la loi, les travaux ne peuvent avoir lieu que du lundi au vendredi entre 8 heures et minuit, et le samedi entre 10 heures et 20 heures. La Guarda Urbana n’a donc fait qu’appliquer la loi, et a infligé une amende de 300 euros à Limak, le groupe de construction engagé par le Barça.

Les Catalans espéraient pouvoir fêter leur retour dans leur mythique enceinte le 14 septembre, pour la réception de Valence et leur premier match à domicile de la saison, mais cela semble très optimiste. C’est plutôt au modeste stade Johan-Cruyff que les Blaugrana devraient accueillir les Valenciens, et non à Montjuïc – où ils disputaient leurs matchs à domicile depuis le début des travaux il y a deux ans –, l’antre olympique étant réservé pour un concert ce jour-là.

La réception du PSG, le 1er octobre, ne devrait donc pas se faire au nouveau Camp Nou.

Barcelone secoué par le Rayo Vallecano et contraint au match nul

