Marcus Rashford se charge de sa déco chez Ikea

« Rashford », ça sonne bien pour un nom de table basse.

Transféré fin juillet au FC Barcelone, Marcus Rashford peaufine doucement, mais sûrement son installation en Catalogne. Alors qu’il créchait dans un hôtel depuis son arrivée, l’international anglais a enfin trouvé un logement selon Soy Fútbol. Pour l’aménager, le nouvel ailier des Blaugrana est parti se balader dans les allées du Ikea de Barcelone lors de sa journée off ce mardi.

Njut, Njut, Njut

Histoire de choisir une décoration tamisée et un mobilier chromé, Marcus Rashford a rempli à ras bord deux sacs du célèbre magasin suédois. Des meubles et des objets de décoration achetés en marcel claquettes chaussettes avec une infime partie de son salaire, autour de 300 000 euros la semaine, ce qui en fait un des joueurs les mieux payés du FCB, même s’il faudra patienter avant d’affirmer qu’il fait partie des meubles.

Est-il reparti avec un paquet de Daim ?

