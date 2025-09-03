L’Ajax enregistre un retour majeur

Dolg-back !

Parti du nid il y a six ans désormais pour rejoindre Nice, Kasper Dolberg revient au bercail. L’international danois, en difficulté sur la Côte d’Azur, puis à Séville et Hoffenheim, a retrouvé des couleurs ces deux dernières années du côté d’Anderlecht. Avec 44 buts chez les Mauves, le blondinet était selon L’Équipe courtisé par le Celtic mais a préféré retrouver une maison où il a disputé 119 rencontres entre 2015 et 2019. Un transfert rendu possible par une fin de mercato décalée côté néerlandais, qui terminait mardi soir.

L’avant-centre a signé un contrat de quatre saisons à Amsterdam, alors que l’Ajax a semble-t-il payé 10 millions d’euros pour s’attacher ses services. Sur ses réseaux sociaux, le club n’a d’ailleurs pas manqué de célébrer le retour de l’ancien enfant prodige, l’accueillant d’un sobre « bienvenue à la maison » et affichant un peu partout des images d’un Dolberg juvénile se faisant les dents sur les pauvres défenses d’Eredivisie.

Enfin un peu de romantisme.

