  • Justice

Le frère de Pascal Feindouno retrouvé mort à son domicile

LB
Le frère de Pascal Feindouno retrouvé mort à son domicile

Tragédie.

Le frère de Pascal Feindouno, Benjamin, a été retrouvé mort à son domicile de La Roche-sur-Yon en Vendée, il était âgé de 42 ans. C’est son ancien club de Luçon FC qui a annoncé la triste nouvelle sur ses réseaux sociaux. Benjamin Feindouno avait évolué au club lors de la saison 2008-2009, lorsque l’équipe vendéenne évoluait en CFA (aujourd’hui National 2).

Selon Ouest France, la mort du frère de l’ancien international guinéen serait « naturelle ». Une autopsie a été demandée et une enquête sur les causes du décès ouverte.

LB

