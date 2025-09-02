Pour Florian Maurice, le mercato de l’OGC Nice a été « difficile »

Il n’est sûrement pas le seul à penser ça.

Interviewé par L’Equipe, le directeur sportif de l’OGC Nice Florian Maurice est revenu sur le mercato opéré par son club. Malgré quelques grosses ventes (Jean-Clair Todibo à West Ham pour 40 millions, Evann Guessand à Aston Villa pour 30, Marcin Bulka à Neom et Badredine Bouanani à Stuttgart pour 15 chacun), les renforts ont été timides : six recrues achetées pour un total de 33,5 millions d’euros et deux prêts.

A cela, il faut ajouter le départ avorté de Jonathan Clauss pour Leverkusen et la signature de Mahdi Camara à Rennes, alors que l’ancien Brestois était annoncé du côté du Gym. Sans compter le feuilleton Lassine Sinayoko, finalement resté à l’AJ Auxerre. « Très honnêtement, ce n’était pas un mercato agréable, souffle Maurice. On parle de ces pistes-là mais il y en a eu d’autres qui n’ont pas été au bout non plus. Il faut savoir rebondir. On a été capables de le faire. »

Un début de saison à corriger

Sportivement, le début de saison niçois, marqué par une élimination européenne prématurée face à Benfica s’en est ressenti, même si, selon Florian Maurice, il est encore trop tôt pour établir une corrélation avec le mercato qui s’achève : « Ça a été un mercato difficile, mais pas que pour Nice. On pourra faire un point plus tard, même si je suis en attente de mieux, pas seulement des recrues. On sait très bien que pour certains joueurs, venus de l’étranger notamment, ça peut prendre un peu de temps. Les résultats ne sont pas ce qu’on attend. »

Le directeur sportif azuréen assure que la mayonnaise finira par prendre, à condition que les joueurs de Franck Haise « s’engagent de manière quotidienne. Je ne dis pas que tout le monde ne s’engage pas, mais on a besoin de réanimer un petit peu ça. » De son côté, il s’est engagé à ce que Nice revienne « à l’équilibre » : « Parce qu’il y a le fair-play financier, pleins de choses qui doivent entrer en ligne de compte… Nous, on le fait (attention). »

En attendant, l’objectif reste le même que la saison dernière : l’Europe et avec les moyens du bord. Pari tenu !

