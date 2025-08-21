S’abonner au mag

Franck Haise : « Jonathan Clauss souhaite partir »

Franck Haise : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Jonathan Clauss souhaite partir<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Pas de Clauss de départ pour Jonathan.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce jeudi à deux jours du match de l’OGC Nice contre Auxerre, Franck Haise est revenu sur la situation de Jonathan Clauss, en partance pour le Bayer Leverkusen, selon le média allemand Kicker. « Jonathan a la volonté de partir parce qu’il a une belle offre d’un grand club, a-t-il admis dans des propos rapportés par ICI Azur. Nous, on a la volonté qu’il reste. Mais, s’il doit y avoir un départ, il faut que ça soit dans des conditions qui respectent les trois parties, et notamment la partie qui nous revient et on n’en est pas là. »

Absent de l’entraînement ce matin

Dans l’attente d’un possible départ en Allemagne, l’ancien de l’Olympique de Marseille n’était pas présent à l’entraînement ce jeudi à cause d’une douleur à la cheville. Selon Haise, Clauss sera « vraisemblablement absent samedi pour le match ». Contre Auxerre à l’Allianz Riviera sans son latéral droit titulaire, le Gym devra réagir après la défaite inaugurale contre Toulouse et l’élimination en Ligue des champions face au Benfica Lisbonne.

La saison risque d’être longue.

