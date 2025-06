Jean-Clair Todibo définitivement transféré à West Ham

Le temps est Jean-Clair à Londres.

L’ancien défenseur de Toulouse et du FC Barcelone Jean-Clair Todibo rejoint définitivement West Ham. Le club vient de l’annoncer dans un communiqué. « West Ham peut confirmer que Jean-Clair Todibo va rejoindre définitivement le club en provenance de l’OGC Nice, à partir de 1er juillet. L’international français était arrivé l’été passé en prêt avec une option d’achat. » Dans le même communiqué, les Hammers ont également annoncé que les joueurs prêtés Carlos Soler et Evan Ferguson allaient revenir respectivement au PSG et à Brighton.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Une saison en dents de scie

À 25 ans, Jean-Clair Todibo n’aura pas permis à la défense de West Ham d’encaisser moins de buts cette saison. Bien au contraire, elle termine 6e pire défense du championnat avec 62 buts encaissés. L’international français aux deux capes, souvent blessé cette saison, n’aura joué que 27 matchs de Premier League, pour 53 % de titularisations.

Ça fait un ratio pas fou pour une recrue de 42 millions.

Une amende pour West Ham après des chants homophobes