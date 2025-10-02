Ligue Europa : Haise promet de « toujours jouer la Coupe d’Europe à fond »

On le prend au mot.

Après le 14e match sans victoire de l’OGC Nice en Coupe d’Europe, à la suite du revers face à Fenerbahçe ce jeudi soir (2-1), Franck Haise, l’entraîneur de Nice, a tenu à rassurer tout le monde en conférence de presse : « J’ai envie qu’on gagne notre premier match en Coupe d’Europe. On ne l’a pas fait l’an passé. J’ai envie qu’on ait une première victoire, on jouera toujours la Coupe d’Europe à fond. Il en manquera peut-être toujours, mais on jouera avec nos armes. »

De bonnes choses dans le jeu

Il faut dire que cette nouvelle défaite est frustrante, puisque comme face à la Roma, les Aiglons avaient probablement la possibilité d’arracher un nul. « L’équipe s’est accrochée, a pointé l’ancien coach du RC Lens. Avec certainement des limites, mais elle s’est accrochée et a mis beaucoup de volonté. Il faut plus de justesse pour que cette volonté soit mieux récompensée. »

L’espoir fait vivre.

