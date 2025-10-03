Top 10 : Les victoires de Nice en Coupe d’Europe

Battu à Fenerbahçe ce jeudi soir, l’OGC Nice a étendu sa série à quatorze rencontres consécutives sans la moindre victoire en coupes d’Europe. Voici une tentative de redonner (un peu) le sourire aux supporters des Aiglons en se remémorant les dix plus belles.

Nice 3-2 Real Madrid

4 février 1960, quart de finale aller de C1

Oui, il fut un temps où l’OGC Nice disputait des quarts de finale de ce qui s’appelait encore la Coupe des clubs champions. Et avec une certaine réussite. Trois ans après avoir déjà buté sur ces mêmes Merengues à ce même stade de la compétition, l’attaquant luxembourgeois Victor Nuremberg (auteur d’un triplé) et les Aiglons font tomber la Maison-Blanche. Un exploit finalement sans lendemain puisque les futurs champions d’Europe se montrent sans pitié au retour dans la capitale espagnole (4-0). Pas très grave : ça fait au moins une épopée continentale qui a de la gueule.

<iframe loading="lazy" title="OGC Nice 3-2 Real Madrid (Coupe des Champions 1960)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/3-EP5iR4DnM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Nice 3-0 FC Barcelone

19 septembre 1973, 32e de finale aller de C3

Quelques années plus tard, l’autre géant espagnol tombe à son tour sur la Côte d’Azur. Cette fois, c’est en Coupe de l’UEFA que les Niçois réussissent l’exploit contre la bande de Rinus Michels, avant d’arracher leur qualification en Catalogne (défaite 2-0). Au tour suivant, ils écraseront même Fenerbahçe (tiens tiens) grâce à un quadruplé de Marc Molitor, déjà double buteur face aux Blaugrana, avant de sortir en huitièmes aux mains du FC Cologne. Quelle belle époque.

Nice 4-2 Sporting CP

26 juin 1952, demi-finale de la Coupe latine

À jamais la première. Dans un tournoi organisé au Parc des Princes, Nice triomphe des Lisboètes au terme d’un match fou, son tout premier dans une compétition continentale. Et avec donc une finale à la clé, malheureusement perdue face… au Barça sur un but tardif de César Rodríguez (0-1). Elle vient donc de là, cette tradition des clubs français pétrifiés dans les finales européennes ?

Nice 3-1 Glasgow Rangers

28 novembre 1956, match d’appui des 8es de finale de C1

Le Parc des Princes sera le théâtre d’un autre grand soir des Niçois. Dans un football où prolongations et tirs au but n’existent pas encore, ces derniers y disputent un match d’appui face aux Glasgow Rangers après une égalité parfaite (défaite 2-1 en Écosse, victoire sur le même score dans le Sud). Avec réussite, l’équipe alors dirigée par Luis Carniglia s’imposant 3 buts à 1 pour s’ouvrir les portes des quarts de finale. Où elle ne fera finalement pas le poids face au Real Madrid.

Nice 2-0 AP Maccabi Tel-Aviv

25 août 2022, barrage retour de C4

Ni plus ni moins que le point de départ de la plus grande épopée européenne du club en un demi-siècle. Soit un quart de finale de Ligue Conférence. Battus 1-0 à l’aller en Israël, Aaron Ramsey et compagnie évitent la sortie de route d’un rien une semaine plus tard. La lumière sera venue d’Alexis Beka Beka, au fin fond de la prolongation. Il faut bien faire monter le palpitant de temps en temps.

Nice 5-1 Fenerbahçe

23 décembre 1959, match d’appui des 8es de finale de C1

Avant de se prendre les pieds dans le tapis à Istanbul, les Niçois ont longtemps apprécié défier le Fenerbahçe. Lors de la saison 1959-1960, ils appliquent une nouvelle fois leur recette gagnante pour retrouver les quarts de C1 : défaite 2-1 à l’extérieur, victoire sur le même score au retour et carton offensif en match d’appui, cette fois au stade des Charmilles de Genève. La plus large victoire de l’histoire du club en Coupe d’Europe (record égalé depuis mais jamais battu).

Nice 3-1 Kilmarnock

18 septembre 1997, 16e de finale aller de C2

Après les belles décennies 1950 et 1960, les émotions se font plus rares dans les Alpes-Maritimes. Vingt-et-un ans après un succès pour l’honneur contre l’Espanyol, la ville retrouve le goût d’une victoire européenne en faisant une nouvelle victime européenne. Stefan Kohn et Mickaël Rol guident les Aiglons vers les huitièmes de finale, où ils rendront les armes face au Slavia Prague, la faute à cette foutue règle des buts à l’extérieur.

<iframe loading="lazy" title="OGC Nice 3-1 Kilmarnock (Coupe des Coupes 1997)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/5D8aELzBd6I?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Nice 2-1 Örgryte IS

12 juillet 2003, 2e tour retour de Coupe Intertoto

L’invention de la Coupe Intertoto aura au moins eu un mérite : offrir au Gym sa seule victoire européenne de la décennie 2000. Contre un modeste club suédois qui l’avait éliminé de la défunte Coupe des villes de foires en 1966, le club azuréen passe par la petite porte grâce à des buts rapides de Noé Pamarot et Christophe Meslin. Et pas question de faire la fine bouche, car il faudra à nouveau patienter plus de dix ans pour faire à nouveau trembler l’Europe.

Nice 3-1 Sheriff Tiraspol

16 mars 2023, 8e retour de C4

L’ogre moldave reste à ce jour la dernière victime de Nice sur la scène européenne. En ce soir de mars 2023, Gaëtan Laborde, Terem Moffi et Bilal Brahimi permettent aux Aiglons de prolonger leur joli parcours. Achevé en quarts de finale face au FC Bâle, deux premiers matchs de cette terrible série de quatorze sorties sans le moindre succès depuis bientôt trois ans.

RC Toulon 43-20 Cardiff

14 janvier 2014, phase de poules de H Cup de rugby

La première victoire européenne dans la toute neuve Allianz Riviera n’a pas été l’œuvre d’un club de la ville, ni disputée avec un ballon rond. Quelques mois après l’inauguration de l’enceinte, l’imposant voisin toulonnais, champion d’Europe de rugby, vient y terminer en beauté sa phase de poules avant de s’envoler vers un nouveau sacre. Oui oui, un champion d’Europe a bel et bien joué à « domicile » dans la cité des anges.

