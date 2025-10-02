S’abonner au mag
L’OL et Lille dans le bon wagon, Nice avec le bonnet d’âne : le classement de la Ligue Europa

L’OL et Lille dans le bon wagon, Nice avec le bonnet d’âne : le classement de la Ligue Europa

Bonnes et mauvaises habitudes.

Les clubs français auront presque vécu une semaine européenne parfaite, entre la Ligue des champions et ses petites sœurs. À l’exception de Nice, battu par le Fenerbahçe et qui fait partie des équipes à zéro point en deux matchs en fond de classement de la phase de ligue de C3. Parmi les cancres, on retrouve Malmö, Feyenoord, le RB Salzbourg, Utrecht, les Rangers et donc le Gym.

L’OL et Lille peuvent viser le 9/9

Tout va beaucoup mieux en revanche pour les deux autres représentants français dans cette Ligue Europa. L’OL et Lille ont pris le bon wagon et sont installés dans le top 8 après deux victoires en deux journées. Les deux clubs accompagnent le Dinamo Zagreb, Midtjylland, Aston Villa, Braga et Porto dans ce sans-faute.

Les Gones et les Dogues pourront encore faire mieux après la trêve. Lyon recevra Bâle (14e, 3 points) au Groupama Stadium, quand le LOSC accueillera le PAOK (28e, 1 point) à Pierre-Mauroy. Pour Nice, il s’agira de stopper l’hémorragie et d’essayer de se rappeler à quoi ressemble une victoire en Coupe d’Europe, et cela se passera du côté de l’Espagne, contre le Celta de Vigo (13e, 3 points).

Rêvons moins petit.

Lille et Lyon favoris de la Ligue Europa ?

CG

