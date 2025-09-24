Lille et Lyon favoris de la Ligue Europa ?

Franchement, on signe.

Ça y est, ce mercredi soir, la Ligue Europa débute enfin pour l’OGC Nice et ce jeudi soir pour l’Olympique lyonnais et le LOSC (contre Utrecht et Brann). L’occasion pour l’analyste Opta de pronostiquer cette nouvelle édition 2025-2026 et de donner ses favoris pour la victoire finale. En tête : Aston Villa, dernier quart-de-finaliste de la Ligue des champions la saison passée (23,3%), suivi de l’AS Roma, premier adversaire de l’OGC Nice avec 13%. Pour sa première compétition européenne depuis 30 ans, Nottingham Forest complète le podium (10,2%).

De l’optimisme pour nos clubs français

Deux clubs français prétendant à la victoire finale ? Juste derrière le podium, le LOSC et l’OL se classent respectivement à la 4e et 5e position. Après une année dans l’élite la saison passée, l’équipe de Bruno Genesio retrouve la Ligue Europa avec 8,1% de chance de la remporter. Malheureux quart-de-finaliste de la saison dernière, les Lyonnais se placent juste derrière avec 6,7%.

De son côté, l’OGC Nice est dix-huitième avec 0,9% de chances de trophée. Les Aiglons devront faire mieux que leur honteuse campagne 2024-2025, qui s’était soldée par une avant-dernière place et trois petits points en huit matchs.

Même Opta l’affirme, ils ne peuvent pas faire pire.

