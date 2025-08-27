Le FC Barcelone prête un de ses gardiens

S’abonner au mag
Un gardien de moins dans la Galaxy Barça.

Avec l’arrivée de Joan Garcia en provenance de l’Espanyol, la signature de Wojciech Szczęsny comme doublure et Marc-André ter Stegen coincé à l’infirmerie, le Barça s’est retrouvé avec un embouteillage dans les cages. Logiquement, les regards se sont tournés vers Iñaki Peña, dont le départ devait aussi permettre d’officialiser le contrat du portier polonais.

Un départ de Peña avant celui de Ter Stegen ?

Finalement, la solution a été trouvée : plutôt qu’un adieu, Peña signe un bail longue durée jusqu’en 2029 avant de filer se relancer du côté d’Elche, où il est prêté pour les deux prochaines saisons. Dans un communiqué, le Barça confirme qu’un « accord a été trouvé entre le FC Barcelone et le joueur de l’équipe première Iñaki Peña pour prolonger son contrat jusqu’au 30 juin 2029. Un accord a également été trouvé entre le FC Barcelone et l’Elche Club de Fútbol pour que le gardien soit prêté jusqu’au 30 juin 2026 », précise le club dans un communiqué.

Si Peña a trouvé une porte de sortie, le dossier Ter Stegen reste toujours en suspens. L’Allemand a accepté que son rapport médical soit transmis à la Liga, pour permettre au club d’inscrire ses recrues tout en respectant le fair-play financier. Mais l’avenir du portier allemand est encore bel et bien en question.

Et pourquoi pas récupérer Donnarumma ?

