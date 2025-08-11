S’abonner au mag
Marc-André Ter Stegen enterre la hache de guerre avec le Barça

ARM
Quel sauvetage de dernière minute !

Le divorce a visiblement été évité entre Marc-André ter Stegen et le FC Barcelone. Le capitaine du club catalan était parti au clash avec sa direction, refusant la semaine dernière de signer un rapport médical qui bloquait, en bout de chaîne, l’inscription de Joan García, nouveau portier numéro un, dans l’effectif. La direction du Barça, furieuse, avait décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du joueur. Si l’on s’attendait à une séparation inéluctable, le portier allemand s’est voulu rassurant à l’occasion du Trophée Joan Gamper remporté face à Côme (5-0) ce dimanche.

Aller de l’avant

Alors que le club lui avait retiré son brassard de capitaine (ainsi que son numéro), Marc-André ter Stegen était bien au micro pour le traditionnel discours du capitaine aux supporters. « Pour moi, personnellement, il était important de résoudre le problème entre le club et moi. Maintenant, il est temps d’aller de l’avant  », a déclaré le portier allemand face aux supporters du Stade Johan-Cruyff (stade des féminines et de la réserve du Barça). À la suite d’un long échange avec le président du FC Barcelone, MAtS aura finalement signé vendredi dernier le fameux contrat médical au centre des tensions, rapporte Marca. La fin de la guerre semble actée.

Le retour de ter Stegen dans les cages du Barça, pas encore.

Le Barça risque de ne pas pouvoir inscrire ses recrues à temps pour la reprise

ARM

