Ter Stegen n’a désormais plus de numéro au Barça

Il va finir à poil.

Entre Marc-André ter Stegen et le Barça, la rupture se consomme petit à petit. En quelques jours, l’international allemand a perdu sa place, son brassard et vient, cette fois-ci, de perdre son numéro. Sur le site officiel, il n’existe plus dans la liste des joueurs dotés d’un maillot. Pour un type qui, depuis 11 ans, a souvent sauvé le club de naufrages mémorables, la chute est brutale.

❌ ter Stegen does not have a shirt number listed on LaLiga's official website. pic.twitter.com/fAlCDJwwXF — Visça El Barça (@Viscaelbarcact) August 8, 2025

Le mariage vit ses derniers jours

Arrivé en 2014 en provenance de Mönchengladbach, Ter Stegen était pourtant une valeur sûre du club malgré les nombreuses bévues des Catalans ces dernières années. Mais depuis des semaines, le climat est irrespirable : le Barça aurait tenté de le pousser vers la sortie cet été, vexé par son refus de signer un rapport médical indispensable qui aurait pu lui permettre ensuite d’enregistrer de nouvelles recrues. Blessé au dos, opéré et décidé à gérer sa communication lui-même, le portier aux 422 matchs avec les Blaugrana a décidé de creuser à mains nues (et sans gants) le fossé avec la direction.

La réponse du club ne s’est pas fait attendre : une mise à l’écart assumée, et bien visible. Une décision qui ferait grincer des dents le vestiaires. Joan Garcia, arrivé cet été en provenance du rival Espanyol, devrait hériter du numéro 1 et du poste.

Pourquoi pas une arrivée en Turquie ? Il connaît déjà bien l’endroit.

