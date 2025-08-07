S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

Ter Stegen destitué de son capitanat ?

JF
Ter Stegen destitué de son capitanat ?

Une fin inéluctable.

Alors que le torchon brûle plus que jamais entre le Barça et Marc-André ter Stegen, sur fond d’inscription de joueurs, de durée de convalescence et de hiérarchie, voilà que le club catalan devrait prendre une nouvelle décision d’ampleur dans ce qui ressemble à la telenovela de l’été en Liga. En effet, la presse catalane annonce avec insistance que le gardien, au club depuis 2014, devrait se voir retirer le capitanat de l’équipe, lui qui avait obtenu cet honneur l’été dernier. La direction, furieuse contre l’international aurait décidé d’avancer l’élection du capitaine pour le lui retirer et continuer de souffler sur des braises déjà ardentes.

Même si les médias catalans annoncent que le syndicat des joueurs a déjà prévu de se ranger de son côté, le portier allemand continue d’être de plus en plus mis dos au mur par la direction barcelonaise, tandis qu’il a toujours le soutien de ses coéquipiers. Pour lui succéder, Frenkie de Jong pourrait bien être l’élu. À Flick de trancher désormais, avec une réponse prévue pour le trophée Gamper, prévu dimanche soir, où le capitaine Blaugrana est censé prendre la parole devant les supporters.

Échec et MAtS.

Ter Stegen vs Barça : la guerre est déclarée

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

02
Revivez Nice-Benfica (0-2)
Revivez Nice-Benfica (0-2)

Revivez Nice-Benfica (0-2)

Revivez Nice-Benfica (0-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine