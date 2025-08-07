Ter Stegen destitué de son capitanat ?

Une fin inéluctable.

Alors que le torchon brûle plus que jamais entre le Barça et Marc-André ter Stegen, sur fond d’inscription de joueurs, de durée de convalescence et de hiérarchie, voilà que le club catalan devrait prendre une nouvelle décision d’ampleur dans ce qui ressemble à la telenovela de l’été en Liga. En effet, la presse catalane annonce avec insistance que le gardien, au club depuis 2014, devrait se voir retirer le capitanat de l’équipe, lui qui avait obtenu cet honneur l’été dernier. La direction, furieuse contre l’international aurait décidé d’avancer l’élection du capitaine pour le lui retirer et continuer de souffler sur des braises déjà ardentes.

Même si les médias catalans annoncent que le syndicat des joueurs a déjà prévu de se ranger de son côté, le portier allemand continue d’être de plus en plus mis dos au mur par la direction barcelonaise, tandis qu’il a toujours le soutien de ses coéquipiers. Pour lui succéder, Frenkie de Jong pourrait bien être l’élu. À Flick de trancher désormais, avec une réponse prévue pour le trophée Gamper, prévu dimanche soir, où le capitaine Blaugrana est censé prendre la parole devant les supporters.

Échec et MAtS.

