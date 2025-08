Le vestiaire du Barça solidaire avec Marc-André ter Stegen

Loin des terrains, près du cœur.

Marc-André ter Stegen est loin de passer le meilleur été de sa carrière, mais c’est dans ces moments que le vestiaire barcelonais sait se montrer solidaire. Relégué au rôle de troisième gardien du FC Barcelone avec la prolongation de Wojciech Szczęsny et l’arrivée de Joan García, le portier allemand est miné par les blessures qui s’enchaînent depuis novembre dernier.

Tout juste opéré du dos, ter Stegen devrait encore être absent trois mois, bien que le Barça n’a pas confirmé officiellement la durée de son indisponibilité. Une situation plus que délicate pour le gardien de 33 ans, qui n’est pas en position de trouver une porte de sortie et ne semble pas non plus conserver la confiance des dirigeants Blaugranas avec lesquels il est en froid, selon Marca.

🚨🗣️ De Jong : "Pour moi, Marc (Ter Stegen) est le capitaine de l'équipe" pic.twitter.com/669D73uGIs — Barça News (@BarcaNewsFRA) July 31, 2025

Une question de respect

Son absence prolongée pose également la question du brassard de capitaine, confié à l’Allemand après le départ de Sergi Roberto. Interrogés sur le sujet par les journalistes à l’issue de leur victoire 7-3 face au FC Séoul, les joueurs du Barça ont fait bloc derrière leur portier. « Pour moi, Marc reste notre capitaine, explique Frenkie de Jong selon des propos rapportés par FootMercato. C’est un gardien de classe mondiale et il a toujours tout donné pour ce club. Toute l’équipe le soutient ».

Même son de cloche pour Ferran Torres, qui affiche un soutien encore plus explicite à l’Allemand : « Marc mérite de rester capitaine. Son expérience parle d’elle-même ». En tant que portier du FC Barcelone depuis 2014, ter Stegen a su gagner le respect de ses coéquipiers, dont Gavi, selon lequel « Marc est une légende du club » qui « doit être respectée ». Des paroles chaleureuses qui sauront réconforter le gardien allemand dans cette période difficile.

